Il Sottosegretario Delmastro in visita al Carcere di Trani

Si è conclusa da poco la visita del, al. L'esponente del governo, accompagnato dalla deputata di Fratelli d'Italiae dal Capogruppo Regionale del partito di Giorgia Meloni, ha fatto visita alla struttura carceraria tranese, incontrando gli agenti della Polizia Penitenziaria e i dirigenti della struttura."Dalla visita emerge quello che emerge in tutti gli istituti penitenziari d'Italia – ha chiarito l'esponente del Governo - ovvero il problema dele ladella Polizia Penitenziaria. Le risposte questo governo le ha date e continua a volerle dare.""Nella prima finanziaria – ha spiegato il Sottosegretario alla Giustizia - abbiamo provveduto a 1.000 extra assunzioni per ampliare le piante organiche, abbiamo inserito negli istituti 1.479 ragazzi del 171° corso, facciamo lo scorrimento delle graduatorie per altri 300 allievi, abbiamo finanziato un corso di 1.758 e uno di 1.713 allievi."Non è mancato il riferimento alla situazione nel nostro territorio: "Abbiamo dotato finalmente gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria di protocolli operativi. Le nostre forze di Polizia debbono sapere fin dove possono spingersi per riportarequando vengono meno, e inpurtroppo questo è successo troppo spesso.""Lo Stato ritorna presente all'interno degli istituti – ha concluso l'On. Delmastro - dichiarando apertis verbis che l'unicache riconosciamo è quella dellarappresentanta dalle, e non quella dell'illegalità rappresentata daimolto spesso eterodiretti dalla."