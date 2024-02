Trani: è ancora caccia al secondo evaso dal carcere

Sono ancora in corso le ricerche in azione congiunta di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, di Abdalake El Kadhir, detenuto nella struttura carceraria di Trani perché accusato di furto e danneggiamento, avvenuti a Terlizzi . una segnalazione si è rivelata infondata, ma non ci si ferma per cercare di arrestare nuovamente il giovane, che ha anche in carcere semi distrutto una cella E chi risulta essere il più pericoloso. Bassim Marwan invece, 22 anni, che fu arrestato ad Andria a inizio febbraio, perché avrebbe rapinato, armato di coltello, un ragazzo del suo cellulare, è stato catturato ieri sera dai carabinieri di Barletta nella periferia di campagna della città, nei pressi del Santuario della Madonna dello Sterpeto . Ora è in attesa di essere tradotto nuovamente nel Carcere di Trani a seguito della sua cattura avvenuta ieri sera a Barletta dopo l'evasione di alcune ore prima. Entrambi i detenuti erano in attesa di giudizio. La notizia della fuga dal carcere di Trani, noto in tutta Italia per essere stato negli anni ottanta una delle carceri di massima sicurezza in Italia, (il famoso "supercarcere" che ha ospitato criminali "di eccellenza" e brigatisti) nel periodo degli anni di piombo, ha fatto il giro dei notiziari di tutta Italia, anche per la modalità della evasione attraverso una corda formata da lenzuola annodate. Il carcere di Trani invece, da quando è stata soppressa la cosiddetta zona blu, da tempo non ha più quelle caratteristiche di sicurezza a causa, come sottolineato dal segretario generale del sindacato polizia penitenziaria Pilagatti, di un sovrannumero di detenuti e di una insufficienza grave di personale.