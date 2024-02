Evasi dal carcere, Mastrulli (Cosp): «Dopo la prima evasione del 2021 nessun accorgimento di sicurezza»

«I fatti nel primo pomeriggio di ieri 17.2.2024, come in un film già visto, immagini ricavate dai fotogramma della videosorveglianza interna al penitenziario diffuse dalla stampa con le foto dei ricercati; due detenuti entrambi pericolosi per i reati commessi di: rapina,lesioni,danneggiamento etc., entrambi gli evasi cittadini del Marocco fruivano,nello stesso reparto, nell'ora d'aria avrebbero scavalcato,prima,il cortile passeggio del proprio settore detentivo chiamato "Accoglienza",e poi transitando per la parte posteriore della collocazione del Carcere rispetto all'ingresso principale lato dove sono le stanze dei Cinofilo tanto per intenderci, hanno prima salito il muro per poi riscenderle dalla parte opposta verso la campagna e poi dileguarsi»: lo scrive in una nota Domenico Mastrulli segretario nazionale del Cosp.«La carenza di personale di Polizia Penitenziaria è nota, lo abbiamo da sempre noi denunciato anche quando altri sindacati trattavano in senso opposto e dicevano l'inverso,oggi lo pubblicizzano forse più per le loro coscienze e responsabilità sindacali avendo taciuto della organizzazione del lavoro,della mobilitò dei poliziotti,delle disposizioni a tamburo battente di spostamento personale dall'intero negli Uffici e cariche speciali tra cui diversi del ruolo Ispettori e Agenti,circa 20/25 unità sottratte alla vigilanza interna nei reparti detentivi.Resta l'amarezza, guardare un film già visto il 26 agosto 2021 e che,con la stessa amministrazione di oggi,quasi tutta al completo, si verifica nuovamente una seconda evasione clamorosa e beffarda, mettendo una intera città sotto scacco di due criminali pericolosi uno di questi aveva oltre che danneggiato le stanze della polizia all'atto del primo arresto anche la propria cella di detenzione,un detenuto a dire di altri,psichiatrico (sic.?). Trani che negli anni 1070/1980 era il fiore all'occhiello delle carceri Italiane se non Europee anche grazie al Prefetto Generale DALLA CHIESA,un carcere che ha ospitato i terroristi rossi e neri,la più efferata criminalità, ma che oggi, quattro(4) detenuti con le loro due evasioni 2021/2024 targato il carcere di Trani tra quelli insicuri dello Stivale. Responsabilità per Il COSP sono in capo su Roma Dipartimento e Via Arenula,credo, a conoscenza delle elevatissime criticità e denunce sindacali mai intervenute.Dopo la prima evasione 2021 nessun accorgimento di sicurezza oltre quelle normali sembrano siano state adottate, eppure le ho denunciate personalmente nel Corso della AUDIZIONE quale Difensore di Fiducia Sindacale di uno degli Agenti che all'epoca venne messo sotto accusa disciplinare in Commissione Centrale Disciplina a Roma con richiesta di sospensione e magari destituzione dal Corpo per la precedente evasione, ma che grazie alla articolata,argomentata e partecipata difesa, il poliziotto ne usci con una semplice "censura", praticamente assolto da ogni accusa professionale e personale; quindi, bastava leggersi quella mia articolata verbalizzata "arringa" perche,oltre a rimuovere l'intera cupola amministrativa e sicurezza nei tre anni successivi, anche a sanare eventuali lacune con evidenti carenze strutturali e di sicurezza,ma ben si sono guardati ad oggi di farlo. A Trani non c'è ad oggi un Comando Titolare di Polizia dopo gli arresti dei precedenti anni e sospensione dal servizio del predecessore ex Comandante di Reparto. Allora, chiediamolo: quando avvicendare direzione e comando al fine di non cristallizzare lo status quo in una gestione che per responsabilità dirette o indirette Magistratura e Amministrazione ricercheranno verità e responsabilità,purché a pagare,come sempre accade in Italia, non sia l'ultimo anello debole della catena(?) Chiediamoci quanto sta costando allo stato la ricerca degli EVASI impiego di Elicottero speciale della GdF, Carabinieri,Guardia di Finanza,Polizia di Stato, polizia penitenziaria e GPG in ausilio e che setacciano le zone limitrofe alla ricerca del secondo evaso il più pericoloso,i cittadini da ieri hanno "timore" per la seconda volta come noi».