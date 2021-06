Tragica scomparsa di un agente in prova del Corpo della Polizia Penitenziaria di Trani

Una tragica notizia ha turbato la quotidianità del lavoro di tante migliaia di operatori della Polizia Penitenziaria. E' scomparso questo pomeriggio un giovane agente in prova del Corpo della Polizia Penitenziaria, nativo di Andria, di appena 29 anni.Su questa drammatica notizia è intervenuto il CNPP, il Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria, Federazione Sindacati Autonomi, che a firma del Dirigente nazionale, dott. Fedele Ruggiero Pastore, quale Organizzazione Sindacale rappresentativa della Polizia Penitenziaria, ha espresso "ai familiari il cordoglio e la solidarietà di tutti i colleghi del Reparto di Polizia Penitenziaria di Trani"."La sua dipartita ha lasciato tutti nello sgomento perché il nostro Collega ha fatto parte del Reparto di Polizia Penitenziaria di Trani, avendo completato il percorso operativo-formativo di agente in prova del Corpo di Polizia Penitenziaria presso gli Istituti Penali tranesi di recente, ossia ieri 18 giugno 2021. A breve sarebbe diventato agente effettivo del Corpo di Polizia Penitenziaria".Anche la Redazione di TraniViva, esprime la propria vicinanza a tutto il Corpo della Polizia Penitenziaria ed alla famiglia del giovane Agente, per questo drammatico epilogo.