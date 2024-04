Trani: sospese temporaneamente le attività di tre bar in piazza Longobardi e piazza Tomaselli

In queste ore la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Trani hanno notificato ai gestori di 3 locali nel centro storico di Trani il provvedimento di sospensione della attività per 5 gg così come disposta dal comune di Trani Uffcio SUAP.I provvedimenti sono divenuti obbligatori a seguito dei ripetuti controlli di polizia svolti dal Commissariato di P.S. di Trani il quale ha accertato che ciascuno degli esercizi aveva organizzato un intrattenimento musicale all'interno e all'esterno del locale in assenza di autorizzazioni.Sulle due piazze veniva emessa musica ad alto volume che richiamava una notevole affluenza di pubblico che si tratteneva anche ballando in violazione delle norme a tutela della incolumità pubblica.Secondo quanto accertato le serate di musica e intrattenimento venivano organizzate con assoluta regolarità e pubblicizzate sui social e con locandine nel centro storico.Gli accertamenti svolti dalla polizia con la piena collaborazione degli uffici comunali hanno permesso di rilevare che alle 3 attività economiche era però consentita la sola somministrazione di alimenti e bevande.I locali resteranno chiusi per 5 giorni, sanzione prevista dopo che vengono accertate almeno 3 violazioni dello stesso tipo.I controlli della polizia proseguiranno ad ampio raggio su tutto il territorio per verificare il rispetto delle autorizzazioni comunali concesse ai gestori.