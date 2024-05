Convalidata ordinanza di arresto nei confronti di una donna tranese nella zona Nord di Trani

È in corso un'imponente operazione della Polizia di Bari nei confronti di una donna tranese che dalle indagini risulterebbe essere nella zona intorno alla scuola Papa Giovanni XXIII se non addirittura nella stessa struttura che è di proprietà del Comune. La donna sarebbe una parcheggiatrice abusiva già nota alle forze dell'ordine. Sul posto sono giunte ben tre volanti della Polizia di Stato: sono in corso ispezioni all'interno dell'edificio scolastico in disuso.Seguono aggiornamenti.