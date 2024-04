Sventato furto d'auto nella notte a Trani: ladri messi in fuga dalla Polizia di Stato

È stato grazie l'arrivo tempestivo degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato che nella notte è stato sventato un furto di un'auto parcheggiata in largo Cavalieri di Vittorio Veneto. Ne è seguito un pericoloso inseguimento sul cavalcavia di via Istria dove i malviventi, a bordo di un'Alfa Romeo senza targa, hanno cercato più volte di speronare la volante degli agenti riuscendo poi a far perdere le loro tracce una volta giunti sulla provinciale Trani-Andria. Danni invece per l'auto di grossa cilindrata che sarebbe dovuta essere oggetto del furto: i ladri erano riusciti a manomettere il sistema frenante prima dell'arrivo dei poliziotti.