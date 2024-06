Investito un agente della Polizia di Stato a Trani, trasportato in ospedale

È stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a una TAC un agente della Polizia di Stato che questa mattina è stato investito a un posto di blocco su via Martiri di Palermo. Nessuna conseguenza invece per il collega che era con lui. Alla guida dell'automobile un anziano che non si sarebbe accorto degli agenti sulla strada. Sul posto è intervenuto il 118 che dopo le prime cure sul posto ha trasportato l'uomo in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti. Sul posto sono infine intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale.