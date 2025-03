Si abbassa i pantaloni davanti ad una scuola di Trani, arrestato dalla Polizia

Nei giorni scorsi il Gip del Tribunale di Trani ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giovane, su richiesta della Procura di Trani per i reati di atti osceni in luogo pubblico e corruzione di minorenni. L'ordinanza è stata eseguita dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Trani, che ha curato le indagini delegate.L'attività di indagine è scaturita a seguito di denuncia presentata per conto di due minorenni, le quali recandosi a scuola notavano un uomo che attirava la loro attenzione abbassandosi i pantaloni per poi compiere atti di autoerotismo.Nello specifico, l'uomo, nelle immediate vicinanze dei luoghi frequentati da ragazze minori che si recavano a scuola, attirava la loro attenzione e mostrando loro le sue parti intime si masturbava.Raccolta la denuncia la Squadra Investigativa del Commissariato di Trani ha acquisito e visionato le immagini di videosorveglianza cittadina e hanno individuato la presenza di una persona che, dapprima aveva seguito un gruppo di ragazzine che si recava a scuola e poi, notate le due minorenni, poneva in essere la condotta criminosa spaventando le giovani.Accertata la presenza del soggetto e ritenendo che l'azione si sarebbe potuta ripetere l'indomani gli investigatori si sono appostatati nella zona degli avvenimenti.La Polizia ha così constatato che lo stesso individuo, ripreso il giorno precedente dalle telecamere, si appostava in attesa del passaggio di giovani ragazze abbassandosi i pantaloni al fine di compiere atti di autoerotismo. Il giovane è stato così bloccato ed identificato.L'azione di contrasto degli uomini del Commissariato di Trani prosegue incessantemente ai fini, da un lato, di prevenire ogni forma di illegalità e dall'altro, di aumentare la percezione del senso di sicurezza dei cittadini, in un'ottica di sicurezza partecipata.