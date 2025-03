Gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati di Trani e Canosa premiati nella scuola Petronelli

Questa mattina, il Questore di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, ha consegnato, presso 2° circolo didattico "Mons. Petronelli", i riconoscimenti premiali conferiti al personale della Polizia di Stato in servizio presso i Commissariati di P.S. di Trani e Canosa di Puglia.Anche i questa occasione i protagonisti speciali di questa giornata sono stati i bambini che hanno personalmente letto le motivazioni per cui sono stati riconosciuti i premi consegnati.Come già accaduto il 26 febbraio u.s., presso l'Istituto Comprensivo "Imbriani-Salvemini"- plesso "San Valentino" di Andria, il Questore della sesta provincia pugliese, ha ringraziato la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Marilena De TRIZIO, per la cortese ospitalità così come il Sindaco Amedeo BOTTARO per la sua presenza, sottolineando l'importanza di condividere questi momenti all'interno di istituti scolastici, per avvicinare sempre più le giovani generazioni alle Forze dell'Ordine, cercando di renderli consapevoli della delicata missione che ogni giorno svolge la Polizia di Stato al fine di salvaguardare i cittadini.Analoga cerimonia, sarà tenuta il prossimo 10 marzo, presso Istituto Comprensivo "P. Mennea" di Barletta, dove ad essere premiati saranno le Poliziotte ed i Poliziotti in servizio presso il locale Commissariato di P.S.