Cinquantatreenne tranese arrestato per detenzione e spaccio di hashish all’interno di un circolo privato

Nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificata sotto l'impulso del Questore della sesta provincia pugliese, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un cinquantaquattrenne tranese, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.In particolare, uomini e donne della Squadra Mobile della Questura BAT, durante lo svolgimento di mirati servizi di monitoraggio e controllo hanno notato dei movimenti sospetti all'interno di un circolo privato situato a pochi passi dalla Cattedrale della Città di Trani.L'intuizione degli investigatori ha consentito, a seguito di una perquisizione locale e personale effettuata nei confronti di un dipendente del suddetto circolo, di rivenire circa un etto e mezzo di sostanza stupefacente del tipo "hashish" nella sua disponibilità. Parte della sostanza, inoltre, era già suddivisa in dosi per la successiva vendita al dettaglio.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.