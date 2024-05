Primo maggio: incontro nel cuore di Trani

Unche vede pienamente. Insi è, a partire dalle ore 10,organizzato da, con partecipazione di musica dal vivo a cura della band Foursome Band.Comizio aperto da Domenicodellaa seguire GiuseppeA chiudere ladellaGigiaindissolubilmente, come ci ricorda anche il più volte dimenticatodella nostra Costituzione.Una giornata dove lavieneaffrontando tutti gli aspetti del "lavoro" in se: dalla sua essenza fondamentate per la vita stessa dello Stato e della Repubblica, agli aspetti più "oscuri" che troppo spesso aleggiano minacciosi su questo mondo.più discussi senz'altroe leche si legano ai vari ambiti lavorativi, ciò a ricordare quanto questo giorno si tratti tanto di un momento di festa, quanto di lotta per tutelare le dignità delle persone sul lavoro."Solo promuovendo la parità di genere e i diritti di tutti, anche dei migranti, possiamo fermare l'imbarbarimento della società. Noi della Cgil quest'anno vogliamo celebrare la festa lanciando la sfida dei referendum: quattro quesiti per superare il jobs act e garantire più sicurezza ai lavoratori dei subappalti" spiega il, MicheleTra ici sarebbe ladelle, lae tutele per un lavoro più sicuro "in Puglia nel 2023 si sono registrati 78 infortuni mortali sul lavoro, quarta regione in Italia per incidenza rispetto al numero di occupati, primato inaccettabile" continua il segretario."Compagne e compagni essere qui ci carica di responsabilità"il suola, continuando poi con un pensiero rivolto a lavoratori e giovani: "Un pensiero a tutti i lavoratori e lavoratrici che ogni giorno portano il pane a casa, a tutti i giovani che non hanno un lavoro"."Un amministratore che guadagna quanto tutti i suoi operai è esempio di uno sviluppo sbagliato. Non ci stiamo, non si può difendere un modello democratico basato sul profitto e che non guarda prima di tutto ai diritti di chi lavora" continua Bucci.Si prosegue poi: "come ci ricorda il Presidente Mattarella in quella che è una denuncia politica dobbiamo ricordare sempre tutti coloro che hanno perso la vita per il lavoro"."Presidente Meloni si rassegni, le più grandi conquiste le hanno fatte le piazze" conclude la segretaria generale"La resistenza partigiana, antifascista, è stata un atto di amore per la democrazia e di risposta contro l'oppressione. Intollerabile non sentire dal Governo la parola antifascismo".