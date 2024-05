Nasce il Silp Cgil Bat, alla guida del sindacato di polizia Marcello Russo

Marcello Russo, 48 anni, sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Trani dal 1999, è il nuovo segretario generale provinciale del sindacato di polizia Silp Cgil della Bat. Russo, originario di Benevento ma tranese di adozione, è il primo a ricoprire questo ruolo nel territorio perché presso si è tenuta oggi, 22 maggio, ad Andria presso la sede della Cgil Bat in via Guido Rossa l'Assemblea Congressuale che ha deciso la costituzione stessa della segreteria provinciale.Alla presenza del segretario generale della Cgil Bat, Michele Valente, del segretario generale regionale del Silp Cgil Puglia, Raffaele Rampino e del segretario generale provinciale Bari - Bat del Silp Cgil, Domenico Chiechi sono stati eletti anche i componenti di segreteria, Fabio De Bellis e Massimo Defranciscis."Mi emoziona e mi riempie di orgoglio questo incarico – commenta Marcello Russo – per il sento tutta la responsabilità di rappresentare uno dei maggiori sindacati di polizia che cerca di coniugare l'esigenza di sicurezza con il tema dei diritti. E questo faremo anche noi nella Bat. Cercheremo di tenere tutto insieme anche se sappiamo già che non sarà semplice"."L'augurio di buon lavoro all'intera nuova segreteria che nasce e che si forma oggi, per la prima volta in questo territorio. Anche gli agenti di polizia – aggiunge Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat – saranno rappresentati dalla grande famiglia della Cgil. Annunciamo ed auspichiamo naturalmente, con il neonato Silp Cgil Bat, una costruttiva e proficua collaborazione. E siamo contenti di aver completato così la rosa della rappresentanza nel nostro territorio".