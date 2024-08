A Trani nuova sede Cgil, taglio del nastro con la segretaria generale della Puglia Bucci

Un presidio di assistenza a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati con servizi di consulenza qualificata. A Trani la Cgil ha una nuova sede sia per Camera del lavoro che per Spi, sorge in via Ragazzi del '99, ai numeri civici 13/15. Lo annunciano la coordinatrice Francesca Bruno e la segretaria Ines Fabretti invitando la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di inaugurazione degli che si terrà lunedì 5 agosto alle ore 18.30. Presenti al taglio del nastro Michele Valente, segretario generale Cgil Bat e Gigia Bucci, segretaria generale Cgil Puglia"Questa nuova sede risponde all'esigenza di essere vicini ai bisogni dei cittadini quale importante presidio democratico del territorio tranese dove oltre che essere un punto di riferimento fondamentale per occupati e anziani vogliamo offrire servizi di consulenza, supporto e assistenza ma soprattutto facendo tutto ciò in un ambiente rinnovato e accogliente. Ci proponiamo come luogo di ascolto, supporto e lotta per i diritti di tutti", dichiara la coordinatrice comunale Francesca Bruno. "Con questa inaugurazione, la Cgil rafforza la sua presenza sul territorio, rinnovando il suo impegno per una società più giusta e solidale"."Questa nuova sede è chiamata a rispondere in maniera più adeguata alle esigenze degli iscritti al sindacato dei pensionati. Avevano bisogno di spazi più funzionali e con questi nuovi uffici ora ce li abbiamo. Così – conclude Ines Fabretti per lo Spi - possiamo continuare a fornire tutto il nostro supporto con ancora maggiore determinazione e passione".