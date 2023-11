Aggregazione e socialità, a Trani sindacato e istituzioni a confronto

Costruire un ruolo di contrattazione per la difesa dei diritti delle donne, per difendere i sani principi di uguaglianza e di pari opportunità, allorquando, si contribuisce a penalizzare la donna sul piano reddituale pensionistico condizionando anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. È questo uno degli obiettivi alla base dell'iniziativa organizzata da Spi Cgil e Coordinamento donne del sindacato dei pensionati per promuovere la conoscenza di una realtà al femminile che contribuisce a dare valore e significato alla nostra società in un cammino di cambiamento culturale."Io + Tu = Noi. Aggregazione e socialità" è il titolo del confronto promosso dal sindacato insieme ad alcune associazioni del territorio che si terrà, con la presenza dell'amministrazione comunale di Trani e la condivisione dei soggetti istituzionali regionali, il 10 novembre 2023 presso la sala della biblioteca comunale di Trani a partire dalle ore 17."Abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa pubblica per accendere i riflettori sul tema, purtroppo sempre attuale, delle donne, e più in generale, della disparità di genere, ma anche di salute e socialità. Le nostre proposte, partendo dalle esperienze e dal percorso che le donne hanno dovuto affrontare per trovare la loro dimensione all'interno del mondo sociale, del lavoro e famigliare, sono volte a sensibilizzare e coinvolgere in modo più incisivo, impegnandosi a fare rete in un processo culturale per meglio intervenire e debellare in modo efficace stereotipi e discriminazioni, che si manifestano in tutti i contesti: sociali, lavorativi e familiari. Il tutto, in un processo culturale, per il raggiungimento di una società paritaria su tutti i livelli, coinvolgendo il genere maschile per superare una cultura che legittima la violenza di genere, per una società più giusta, equa e solidale per debellare la solitudine, la povertà e favorire più socialità e aggregazione", fanno sapere Maria Pia Filannino, segretaria Spi Bat e Felice Pelagio, segretario generale dello Spi Cgil Bat.