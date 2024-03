Nuova caduta di calcinacci da un palazzo del centro di Trani

Limitata l'area tra corso Vittorio Emanuele e via Palagano

Dopo Via Cambio si verifica una nuova caduta di calcinacci da palazzi cittadini. Questa volta a "crollare" sarebbe stata una palazzina situata tra via Palagano e Corso Vittorio Emanuele. Al momento pare non ci siano stati feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno effettuando gli accertamenti necessari, e la Polizia Locale, che ha operato delimitando la zona.