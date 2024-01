Da edificio confiscato a centro famiglie

Avviate ufficialmente dal Comune le procedure per acquisire il quarto immobile confiscato

Ilsi muove nuovamente verso il "" aglialla mafia.Questa volta è il turno, affacciata sul, ubicata alnumeroIlavrebbeper la frazione di immobile, dando ufficialmente il via al percorso che porterebbe la città ad ottenere ilI lavori dell'edificio in questione furono terminati circa nel 2005. Il locale delfu acquistato da un, con la finalità di adibirlo a qualcheII negozio dopo qualche periodo di attività chiuse 10 anni fa senza più riaprire i battenti.L'obiettivo di tale acquisizione, in accordo con la Procura, sarebbe quello diProgetto sociale che, se portato a termine, darà una grande mano a chi la necessita, oltre che utile a restituire nuova vita e mansione ad un luogo da tempo vuoto.