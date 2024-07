diè letteralmente un battito di ciglia. Sarebbe questa laalla quale sono statealcune, (per non dire molte), delledellaIn particolare, dalle immagini e dai video che ci pervengono, si vedono le condizioni diche si troverebbero sulche va, (provenendo da Bisceglie), poco dopo aver sorpassato il Ponte Lama.Lenitidamente, in compagnia di unatipi dila suddettaUn, quello dell'abbandono dei rifiuti,certamentee di un senso civico che, stando alle immagini, pare pressoché inesistente.che le immagini ritraggono piazzole nelle vicinanze di Trani, madi degrado sarebberoe persistenti nelladellelungo tutto ilche porta fino aSi parla di, certo,andrebbe anche fatta una, (palesemente assente), al quale dovrebbero essere sottoposte le aree. Come si può fare una sosta in tali condizioni? Cosa accadrebbe se in caso di vento forte i rifiuti finissero sulle corsie? Ciò oltre al pessimo impatto visivo che, se pur "innocuo", fa la sua parte nella presentazione della strada e della Regione.è che lasiae che le piazzole, come anche altre aree, vengano sottoposte ad uncostante e vigilele potenziali "" che troppo spesso gettano fango sui beni collettivi.