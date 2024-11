Ancora ringhiere e ruggine: colpite anche quelle della Cattedrale

Trani di storia, cultura e luoghi simbolici, ne racchiude a bizzeffe, tuttavia ladi, dove le bellezze, storiche o naturali, si trovanoÈ sicuramente ilquanto "",, le cuiche proteggono gli affacci sul mare sono in maggioranzaUn problema "" quello della, o "" ispirandosi al, che più di una volta è stato, (e a quanto pare "è tutt'ora"), un fastidioso grattacapo per la collettività.Tra gli esempi di ringhiere ridotte alle pezze i più eclatanti sono senz'altro: quelle del lungo mare, quelle del Molo Sant'Antonio (Faro rosso) e le immancabili ringhiere della Villa Comunale.Insomma ladalla Cattedraletanto adper il cittadino/visitatore, quanto per: di notte qualcuno potrebbe appoggiarsi alle malmesse balaustre per errore procurandosi lesioni.Se da una parte infatti c'è, dall'altra ci sono le sue ringhiereAncora una volta ci si trova di fronte ad uno di quegli, (quella della Cattedrale),che genera bruttezza, (la ruggine ed i lavori incompleti). Divisione questa che troppo spesso trova collocazioni nella città che, per presentarsi come "città turistica" sicuramente non ne ha bisogno.