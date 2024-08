Le nuove nomine dell'arcivescovo D'Ascenzo

Sig.ra Stefania STEFANACHI, Sig.ra Angela LATTANZIO, Sr. Maddalena LONGOBARDI, Codirettrici dell'Ufficio per la Catechesi;

Sig. Savino DI PERNA, Sig.ra Arcangela DELCURATOLO, Diac. Giuseppe LISO, Sig.ra Gina SCARINGELLA, Codirettori dell'Ufficio Famiglia e Vita;

Sac. Aurelio CARELLA, Sig. Angelo LAROSA, Sig.ra Martina PERRONE, Codirettori del Servizio di Pastorale Giovanile.

P. Paolo DICORATO, OMD, Amministratore parrocchiale della parrocchia "Beata Maria SS.ma del Rosario" in S. Ferdinando di Puglia (dal 10 settembre);

Sac. Pasquale QUERCIA, Amministratore parrocchiale della parrocchia "S. Chiara" in Trani;

Sac. Matteo LOSAPIO, Vicario parrocchiale della parrocchia "Sacra Famiglia" in Barletta;

Sac. Massimo SERIO, Collaboratore parrocchiale della parrocchia "S. Lucia" in Barletta;

Sac. Domenico BRUNO, Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Silvestro" in Bisceglie;

Sac. Alessandro FARANO, Cappellano delle Suore Ancelle della Divina Provvidenza e Incaricato per l'assistenza religiosa presso "Universo Salute – Opera Don Uva" in Bisceglie;

Sac. Francesco LATTANZIO, Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Giuseppe" in Corato;

Sac. Giuseppe PAVONE, Assistente diocesano Unitario e del Settore Adulti di Azione Cattolica;

Sac. Domenico Savio PIERRO, Assistente diocesano del Settore Giovani e del Movimento Studenti di Azione Cattolica;

Sac. Michele PIAZZOLLA, Assistente diocesano dell'Azione Cattolica Ragazzi e Responsabile della Sezione dell'Ufficio Matrimoni per la zona pastorale "ofantina" di Margherita di Savoia, Trinitapoli e S. Ferdinando di Puglia.

L'Ufficio diocesano di Cancelleria ha reso noto la "Comunicazione alla Chiesa diocesana relativa alle nomine per alcuni Uffici e Incarichi pastorali" di mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie. La missiva, datata 29 agosto 2024, si apre con un messaggio esplicativo circa le ragioni di fondo alla base delle nomine operate dall'Arcivescovo:«Carissime e Carissimi,la nostra Arcidiocesi. pienamente partecipe del cammino sinodale delle Chiese in Italia, intende continuare quel processo di riforma, nella disponibilità allo Spirito Santo, per un'autentica conversione sinodale e missionaria.Alla luce di tale cammino sono da intendersi le nuove nomine di collaboratori che condividano con me la sollecitudine per l'evangelizzazione, in particolare quelle relative agli Uffici e Servizi diocesani che prevedono una più spiccata sensibilità e corresponsabilità sinodali.Colgo l'occasione per ringraziare sia quanti, prodigandosi al meglio con le loro risorse e le loro competenze, hanno concluso il loro mandato, sia coloro che, offrendo generosamente il loro sì per il bene della comunità diocesana, si sono resi disponibili per i nuovi incarichi.Le seguenti nomine decorrono dal l° ottobre p.v.».UFFICI E SERVIZI DIOCESANIALTRI INCARICHI PASTORALIMons. D'Ascenzo chiude il documento con le seguenti parole: «Invito tutti i membri del popolo di Dio ad accogliere quanti sono stati nominati con stima c fiducia, sostenendoli con la preghiera e la fattiva collaborazione. A tutti auguro un proficuo servizio pastorale in favore della comunione ecclesiale».