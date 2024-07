Conto alla rovescia per l'attesissimo concerto all'alba a Trani

Emozioni che resteranno indelebili, in un'atmosfera unica. Prosegue la vendita dei tagliandi per il concerto "Cattedrale all'Alba" di sabato 27 luglio in piazza Duomo a Trani. A tre giorni dall'evento gli ultimissimi biglietti disponibili sulla piattaforma Vivaticket costituiscono un'opportunità per tutti coloro che intendono vivere momenti irripetibili, lasciandosi accarezzare dalle note delle più apprezzate colonne sonore eseguite dai 50 professionisti dell'Orchestra Sinfonica della Provincia Bat, diretta dal maestro Benedetto Grillo.La maestosa Cattedrale tranese farà da sfondo alla meraviglia della musica d'autore, tra la luce del sole che sorge in una cornice da cartolina, con il mare che accarezza e avvolge. I brani saranno introdotti e accompagnati dalla narrazione di Emma Ceglie.La seconda edizione di "Cattedrale all'Alba" è sostenuta e patrocinata dal Comune di Trani. Ingresso a partire dalle 4:15, inizio dello spettacolo alle 4:50. Il conto alla rovescia è quasi giunto al termine per un suggestivo ed emozionante viaggio nella bellezza della musica, assolutamente da non perdere.Link per l'acquisto dei biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/cattedrale-all-alba/239761