Miniature in mattoncini, Paolo Tupputi realizza anche la Cattedrale di Trani

4 foto Cattedrale di Trani in miniatura

: il traneseche attualmente vive a, in un'intervista racconta la nascita della sua passione e di molte delle miniature che ha realizzato nel corso degli anni.«Sono un appassionato Lego sin da quando ero bambino. Ho ricominciato a comprare e costruire set da adulto con la serie Architecture che riproduce monumenti famosi di tutto il mondo. Purtroppo però Lego non può produrre set di alcuni monumenti (problemi di diritti d'autore o legati alle religioni, o più semplicemente se non appetibile per le vendite). Così».Poi si sa,, come insegna il grande«Il risultato mi piacque molto e da lì il passo fu breve:Cominciai con lamia città natale e chiesa in cui mi sposai nel 2018. Complice il lockdown, riuscii a completare il progetto, comprare i pezzi e costruirlo. Ci fu un tale rimbalzo di complimenti e articoli sui social che salì l'entusiasmo non solo in me, ma anche in mia moglie Malwina e i miei amici di Pugliabrick (di cui sono socio) che mi incoraggiarono a creare qualcos'altro di pugliese».Perché la Puglia è molto più di un semplice luogo, di una semplice regione.«Fu così che decisi di riprodurre qualcosa della mia città in cui vivo, il. Anche in questo caso, dopo un paio di mostre, ci fu grande eco, tanto da essere stato contattato da una trasmissione di Rai1. Il proprietario della pasticceria che ha sede in un'ala del Teatro volle a tutti costi una replica del mio modello per esporlo nel suo locale (ed è ancora lì in primo piano appena si entra, glielo personalizzai pure aggiungendo la sua insegna e un paio di tavolini)».Un'esperienza in cui l'e l'hanno senza dubbio la meglio.«Anche se in parallelo ho portato avanti altre MOC di monumenti internazionali,».Quella di Paolo Tupputi è un'attività che si scontra con limiti tecnici, ma che, non per questo, si ferma.«Purtroppo la selezione è legata sia alla(preferisco sempre mantenermi nella piccola scala) che deve essere dettagliato e riconoscibile pur nelle sue piccole dimensioni, sia allaesistenti».L'augurio è che continui a rappresentare la Puglia, nella sua varietà nei suoi colori, ancora per molto tempo.