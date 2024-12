Giubileo 2025, la Cattedrale di Trani chiesa madre. Tra le chiese diocesane anche la "Beata Mariva Vergine del Carmine"

Proseguono i preparativi in vista del Giubileo della Chiesa 2025, che inizierà a Roma il 24 dicembre 2024 con l'apertura della Porta Santa e si concluderà il 6 gennaio 2025. Numerosi saranno i momenti previsti anche nella nostra arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie per vivere al meglio il giubileo. Nei giorni scorsi, l'arcivescovo monsignor Leonardo D'Ascenso ha stabilito che a livello diocesano il giubileo si aprirà con la solenne celebrazione presso la basilica Cattedrale di Trani, domenica 29 dicembre alle 17, mentre la conclusione del giubileo in diocesi è fissata per domenica 28 dicembre 2025.Per quest'anno santo ci saranno solo cinque porte sante a Roma: quella della Basilica di San Pietro e quelle delle altre tre basiliche papali, ossia San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura. La quinta sarà aperta dal santo padre nel carcere romano di Rebibbia. Per lucrare l'indulgenza giubilare sarà possibile recarsi nelle chiese giubilari, designate dai vescovi, entrando nelle quali i fedeli possono ottenere l'indulgenza, cioè la remissione dei peccati e delle pene temporali ad essi associate.Per Bisceglie è stata designata la Basilica Concattedrale come unica chiesa giubilare. Inoltre, in tutto il territorio diocesano troviamo la Basilica Cattedrale di Trani, chiesa madre di tutti i fedeli dell'arcidiocesi; la chiesa "Beata Maria Vergine del Carmine" a Trani; la Basilica Concattedrale "S. Maria Maggiore" e il santuario "Maria SS. dello Sterpeto" a Barletta; la chiesa "S. Maria Maggiore" (Chiesa Matrice) a Corato; la parrocchia santuario "SS. Salvatore" a Margherita di Savoia; la parrocchia "S. Stefano" a Trinitapoli e la parrocchia "Beata Maria SS. del Rosario" a San Ferdinando di Puglia.Papa Francesco, nelle norme sulla concessione dell'indulgenza durante il giubileo ordinario del 2025, ha stabilito che sarà possibile lucrare l'indulgenza giubilare recandosi in pellegrinaggio verso qualsiasi luogo sacro giubilare. Per ottenere l'indulgenza sarà necessario aver ricevuto il sacramento della Confessione, aver ricevuto la comunione ed aver pregato secondo le intenzioni del Santo Padre.