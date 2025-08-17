Actor Dei
Actor Dei
Eventi e cultura

Ai piedi della Cattedrale di Trani Actor Dei, lo spettacolo gratuito ispirato a Padre Pio

A dare voce e volto del santo Attilio Fontana. Appuntamento il 24 agosto

Trani - domenica 17 agosto 2025
Nella monumentale Piazza Duomo a Trani, ai piedi della maestosa Cattedrale che si affaccia sul mare, prenderà vita il prossimo 24 agosto un evento straordinario, unico nel suo genere per imponenza, intensità emotiva e profondità spirituale. Si tratta di "Actor Dei", un'opera musicale di grande respiro, ispirata alla vita, al messaggio e alla testimonianza di Padre Pio, figura amatissima del cattolicesimo moderno e simbolo di una fede incrollabile, vissuta con coraggio, coerenza e assoluta dedizione.
"Actor Dei" – il cui titolo evoca la potente immagine di un uomo che si fa strumento della volontà divina, "attore di Dio" nel mondo – non è semplicemente un musical, bensì una vera e propria narrazione scenica e musicale di un percorso umano e spirituale che ha segnato profondamente la storia del Novecento e il cuore di milioni di credenti. A dare volto e voce a Padre Pio è Attilio Fontana, attore e musicista di grande sensibilità, capace di restituire con intensità le sfumature complesse di un personaggio carico di umanità e mistero.

La rappresentazione si svolge su un palcoscenico imponente, con lo sfondo del Gargano, terra natia e spirituale del santo, luogo di preghiera e di battaglie interiori, teatro dei suoi miracoli e delle sue sofferenze. L'opera, di grande impatto visivo e sonoro, si articola in tre grandi momenti drammaturgici che ne scandiscono il significato profondo: la giovinezza di Padre Pio, la sua maturazione spirituale e infine la costruzione dell'ospedale. Attraverso una sapiente alternanza di scene oniriche – come il drammatico duello tra il santo e il diavolo, suo alter ego oscuro – quadri realistici rievocano episodi quotidiani della sua vita in un insieme di tableaux vivants che uniscono sacro e profano, simbolico e terreno, umano e divino.

Il cast è composto da venticinque artisti tra attori-cantanti, ballerini e coristi. La musica, vero cuore pulsante dell'opera, è frutto della collaborazione tra lo stesso Attilio Fontana, Maria Grazia Fontana, alla quale è anche affidata la Direzione Musicale, Federico Capranica, Franco Ventura, Antonio Carluccio, Michela Andreozzi e Michele Lorusso, che crea un ricchissimo mondo sonoro dal sapore mediterraneo, tipico delle zone campane e pugliesi, e che ricorda i colori caldi e i profumi intensi delle terre del Sud. Allo stesso modo attraverso la danza si incontrano mondi apparentemente distanti come il balletto classico e l'hip hop sino alla danza acrobatica, creando, grazie allo sperimentale lavoro del coreografo Orazio Caiti, contaminazioni dai risvolti inediti e suggestivi.
"Actor Dei" non è soltanto uno spettacolo, ma un'opera dal forte valore culturale e spirituale, riconosciuta ufficialmente dai Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo come l'unica produzione musicale dedicata a San Pio da Pietrelcina con tale dignità e fedeltà alla sua figura.

La serata, promossa e fortemente voluta dalla Fondazione S.E.C.A., con il patrocinio dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Regione Puglia, rappresenta un dono prezioso alla comunità, un momento di riflessione condivisa, di bellezza e di memoria, aperto gratuitamente al pubblico.

L'evento è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Bio Pallino, Corteinfiore e EDIL Chiarello s.r.l.

L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:30, apertura porte ore 20:30; registrazione obbligatoria su www.eventbrite.it . Partecipazione gratuita.

Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it
Fondazone seca Actor Dei, lo spettacolo ispirato a Padre Pio
Fondazone seca Actor Dei, lo spettacolo ispirato a Padre Pio
  • Cattedrale
Altri contenuti a tema
Giubileo 2025, la Cattedrale di Trani chiesa madre. Tra le chiese diocesane anche la "Beata Maria Vergine del Carmine" Religioni Giubileo 2025, la Cattedrale di Trani chiesa madre. Tra le chiese diocesane anche la "Beata Maria Vergine del Carmine" Il Giubileo a livello diocesano sarà aperto domenica 29 dicembre 2024
Ancora ringhiere e ruggine: colpite anche quelle della Cattedrale Vita di città Ancora ringhiere e ruggine: colpite anche quelle della Cattedrale La testimonianza di un problema "ever brown" che persiste
Le nuove nomine dell'arcivescovo D'Ascenzo Religioni Le nuove nomine dell'arcivescovo D'Ascenzo Cammino sinodale, missione e corresponsabilità i criteri ispiratori
Miniature in mattoncini, Paolo Tupputi realizza anche la Cattedrale di Trani Vita di città Miniature in mattoncini, Paolo Tupputi realizza anche la Cattedrale di Trani «Trasformo la bellezza della Puglia in costruzioni Lego»
Architetture ardite, visite guidate al campanile della Cattedrale dal 15 al 17 agosto Architetture ardite, visite guidate al campanile della Cattedrale dal 15 al 17 agosto L'iniziativa di Fondazione Seca prevede tre turni di visita
Conto alla rovescia per l'attesissimo concerto all'alba a Trani Attualità Conto alla rovescia per l'attesissimo concerto all'alba a Trani Ecco dove acquistare i biglietti
L'arcivescovo scrive ai visitatori: «Le nostre città un variegato scrigno di bellezze» Religioni L'arcivescovo scrive ai visitatori: «Le nostre città un variegato scrigno di bellezze» Il messaggio rivolto ai turisti in visita nelle città dell'Arcidiocesi
Domenica sera nella processione del Corpus Domini l'atto di affidamento della Città alla Ss.ma Eucaristia Religioni Domenica sera nella processione del Corpus Domini l'atto di affidamento della Città alla Ss.ma Eucaristia La tradizionale infiorata sarà realizzata da un gruppo di giovani legati alle tradizioni
Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette
17 agosto 2025 Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette
Trani si racconta tra le foto di Berengo Gardin e il jazz di Domenico Cartago
17 agosto 2025 Trani si racconta tra le foto di Berengo Gardin e il jazz di Domenico Cartago
"Un bastardo venuto dal sud ", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano
16 agosto 2025 "Un bastardo venuto dal sud", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano
Trani celebra San Rocco: stasera la solenne messa con la distribuzione del pane
16 agosto 2025 Trani celebra San Rocco: stasera la solenne messa con la distribuzione del pane
Malore in casa, intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco il giorno di Ferragosto
16 agosto 2025 Malore in casa, intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco il giorno di Ferragosto
A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare ", da incorniciare fra musica e divertimento
16 agosto 2025 A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento
Il Penitenziario di Trani al centro di un piano di riqualificazione da 3,8 milioni di euro
16 agosto 2025 Il Penitenziario di Trani al centro di un piano di riqualificazione da 3,8 milioni di euro
Il grande pianismo internazionale, il prossimo 19 agosto, farà tappa a Trani con Antonio Pompa-Baldi
16 agosto 2025 Il grande pianismo internazionale, il prossimo 19 agosto, farà tappa a Trani con Antonio Pompa-Baldi
10
Ferragosto a Trani: toh, son tornate le bandierine!
15 agosto 2025 Ferragosto a Trani: toh, son tornate le bandierine!
Spiagge prese d'assalto a Ferragosto, il Comune intensifica la pulizia
15 agosto 2025 Spiagge prese d'assalto a Ferragosto, il Comune intensifica la pulizia
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.