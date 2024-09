Trani Triathlon, adrenalina e tanta passione

Un pomeriggio all'insegna dello sport, o meglio, all'insegna degli sport. Potremmo descrivere così la "domenica sportiva "di Trani animata dalla sesta edizione delIl triathlon, con le tre fantastiche discipline che combina, (il), è stato capace di tenere Trani e i centinaia di visitatori ed appassionati, con il fiato sospeso fino all'ultimo istante.L'evento, valido come terza tappa delha chiamato a raccolta un gran numero di concorrenti, si contano circaatleti provenienti da tutta Italia, nonché un gran numero di appassionati locali e non, ricordando, ancora una volta, quanto lo sporti sia prima di tutto unione e passione.La gara, organizzata dall'è svolta in una zona emblema delle estati tranesi: nella splendida cornice compresa tra Monastero e spiaggia di Colonna.Il percorso, sul quale i concorrenti si sono dati battaglia, prevedeva: 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa.Gara che ha sprizzato adrenalina pura, con gli atleti capaci di tenere giochi aperti fino all'ultimo istante. Basti pensare che la differenza di tempo tra primo e secondo classificato di amebe le categorie sia di un paio di minuti per la femminile e di un paio di secondi per la maschile.Al termine delle gare sono seguite le premiazioni, svoltesi con l'iconico sfondo dello storico Monastero di Trani. Sul podio femminile sono salite rispettivamente:(Firenze Tri), al gradino più alto con un tempo di 00:58:26 ;, (K3 Cremona), al secondo posto con un tempo di 01:00:34;(Raschiani Triathlon Team), al terzo gradino con un tempo di 01:04:25.Sul podio maschile sono saliti rispettivamente:, (A.S. Minerva Roma), primo classificato con un tempo di 00:53:32;, (Magma Team), secondo con un tempo di 00:53:32;(Magma Team), sul terzo gradino del podio con un tempo di 00:54:20.Evento che senz'altro ha ricordato quanto lo sport sia un'arma vincente per la valorizzazione del territorio, oltre che elemento di coesione tra le persone. Un pomeriggio che ci si augura non si perda tra i casi isolati,