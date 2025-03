Atletica, ottimi risultati anche per Simone Santomauro e Silvia Cognetti

a Locorotondo ilha vinto il titolo diin occasione della finale regionale dei giochi studenteschi, qualificandosi per la finale nazionale. Simone ha gareggiato per il Liceo Sportivo "P. Mennea" di Barletta.Non è finita qui: un''altra tranese non ancora quattordicenne, tesserata per l'Elite Academy Bari(nati e nate nel 2010 e 2011) denominata "Ai confini delle Marche" che avrà luogo e svolgimento ad Ancona domenica 9 marzo. Ambedue sono allenati dal tecnico tranese Tonino Ferro.