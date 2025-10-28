L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al Foto Credits" />
L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni". Foto Credits
Attualità

L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni"

Podi e grandi prestazioni nella V edizione ad Altamura

Trani - martedì 28 ottobre 2025 06.45
Si è conclusa con successo e grandi soddisfazioni per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Tommaso Assi di Trani la V edizione del "Duathlon dei Leoni" - Gara Sprint Rank Silver, svoltasi ieri mattina, domenica 26 ottobre 2025, ad Altamura. L'evento, ultima tappa del circuito Race Hard e tappa ufficiale del prestigioso Trofeo Magna Grecia 2025, è stato brillantemente organizzato dall'ASD Triathlon Team Altamura sotto l'egida della Federazione Italiana Triathlon (FITRI).

La competizione ha visto ai nastri di partenza un totale di 133 atleti (17 donne e 116 uomini), pronti a sfidarsi su un circuito impegnativo e tecnico che ha attraversato le vie della città murgiana. Le frazioni di gara hanno previsto una prima frazione di corsa di 5 km, seguita da un circuito bici di 20 km e una frazione finale di corsa di 2,5 km. I triatleti della Tommaso Assi hanno dimostrato ancora una volta eccellente preparazione e spirito agonistico, portando a casa importanti piazzamenti sul podio di categoria:

Antonio Mazzilli si è aggiudicato il primo posto nella Categoria Maschile M6, fermando il cronometro a 01:13:41, a coronamento di una prestazione maiuscola. Teresa Chieppap ha conquistato un meritato terzo posto nella Categoria Femminile M4, con un tempo gara di 01:23:26. Cristina Allegretti ha ottenuto la terza posizione nella Categoria M2, chiudendo la sua gara in 01:21:48.

Oltre ai podi, sono da sottolineare le ottime performance che hanno consolidato il valore della squadra. Giuseppe Leo ha sfiorato il podio con un eccellente quarto posto nella Categoria M7, registrando un tempo di 1:28:07, e Massimo Bellifemmine , anche lui ha sfiorato il podio aggiudicandosi un quarto posto nella Categoria M6, registrando un tempo di 1:28:01.

Nella classifica assoluta, gli atleti Assi Trani hanno fatto registrare tempi di società di altissimo livello. Il miglior tempo della squadra è stato quello di Giuseppe Livieri (Categoria M3) che ha tagliato il traguardo in 1:05:53. A seguire, un'altra prova di forza è stata fornita da Antonio Paolillo con 1:08:29, e dai compagni di squadra Maurizio Corrieri che ha concluso in 1:09:13, Nicola Mastrapasqua che ha concluso in 1:09:51, Antonio Micucci che ha concluso in 1:19:04 e Ribatti Antonio che ha concluso in 1:19:15.

"Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri atleti al 'Duathlon dei Leoni'," ha commentato Giampiero Angelilli , dirigente ASD Tommaso Assi, nonché consigliere regionale FITRI e responsabile per l'organizzazione del calendario delle gare in Puglia nel 2025. "Questi piazzamenti, dai podi alle ottime performance in classifica assoluta, testimoniano l'impegno costante e la passione che anima la nostra Associazione. Altamura è stata una degna chiusura di un importante circuito e una grande vetrina per il triathlon pugliese."
L'ASD Tommaso Assi si prepara ora ai prossimi impegni agonistici, forte dei successi raggiunti in questa stagione.
  • Atletica Tommaso Assi
Altri contenuti a tema
Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali Associazioni Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali Dominato il Campionato di Società a Molfetta: con 6.723 punti staccano Foggia e Bari
Trani corre per l’Italia: emozioni, divise e comunità alla XV Tranincorsa Half Marathon Trani corre per l’Italia: emozioni, divise e comunità alla XV Tranincorsa Half Marathon Una giornata storica per lo sport pugliese: debutta il Campionato Italiano Interforze di Mezza maratona, egregiamente organizzato dalla ASD Tommaso Assi, tra agonismo, solidarietà e bellezza
Trani corre verso la storia: presentata la XV Tranincorsa Half Marathon Associazioni Trani corre verso la storia: presentata la XV Tranincorsa Half Marathon Sport, inclusione e orgoglio nazionale dopo la conferenza stampa arriva il giorno della Half Marathon e del Campionato Italiano Interforze
Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze" Associazioni Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze" Il 12 ottobre si corre la 15ª edizione ed il vice presidente della "T.Assi" svela i segreti della macchina organizzativa
Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni Prestazioni di grinta e orgoglio sul prestigioso circuito della World Cup. I nostri atleti tranesi protagonisti
Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025" IX Trofeo Franco Assi Eventi e cultura Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025" IX Trofeo Franco Assi Trani si prepara a diventare capitale della corsa. La quindicesima Tranincorsa 2025 è pronta a scrivere una nuova pagina di sport, passione e attenzione al sociale
Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua Gli atleti della "T. Assi Triathlon Team" sono stati selezionati per rappresentare la Puglia alla prima Coppa delle Regioni Age Group il 4 ottobre, nella Capitale
Da Trani a Faenza: Alicino, Di Nardo e Palmieri protagonisti nella 50ª leggendaria "100 Km del Passatore" Da Trani a Faenza: Alicino, Di Nardo e Palmieri protagonisti nella 50ª leggendaria "100 Km del Passatore" I maratoneti tranesi dell' "Atletica Tommaso Assi" hanno onorato la storica gara, affrontando la celebre distanza da Firenze a Faenza.
Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino
28 ottobre 2025 Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino
Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
28 ottobre 2025 Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice "
28 ottobre 2025 Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice"
Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
27 ottobre 2025 Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso "
27 ottobre 2025 Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso"
5
Esponenti del PD candidate nelle civiche, il Commissario Bat Parrini avvia la procedura di espulsione dal partito
27 ottobre 2025 Esponenti del PD candidate nelle civiche, il Commissario Bat Parrini avvia la procedura di espulsione dal partito
Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
27 ottobre 2025 Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
27 ottobre 2025 Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
27 ottobre 2025 Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
Un diacono diocesano alla celebrazione giubilare in San Pietro
27 ottobre 2025 Un diacono diocesano alla celebrazione giubilare in San Pietro
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.