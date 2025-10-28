L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni"

Si è conclusa con successo e grandi soddisfazioni per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Tommaso Assi di Trani la V edizione del "Duathlon dei Leoni" - Gara Sprint Rank Silver, svoltasi ieri mattina, domenica 26 ottobre 2025, ad Altamura. L'evento, ultima tappa del circuito Race Hard e tappa ufficiale del prestigioso Trofeo Magna Grecia 2025, è stato brillantemente organizzato dall'ASD Triathlon Team Altamura sotto l'egida della Federazione Italiana Triathlon (FITRI).La competizione ha visto ai nastri di partenza un totale di 133 atleti (17 donne e 116 uomini), pronti a sfidarsi su un circuito impegnativo e tecnico che ha attraversato le vie della città murgiana. Le frazioni di gara hanno previsto una prima frazione di corsa di 5 km, seguita da un circuito bici di 20 km e una frazione finale di corsa di 2,5 km. I triatleti della Tommaso Assi hanno dimostrato ancora una volta eccellente preparazione e spirito agonistico, portando a casa importanti piazzamenti sul podio di categoria:Antonio Mazzilli si è aggiudicato il primo posto nella Categoria Maschile M6, fermando il cronometro a 01:13:41, a coronamento di una prestazione maiuscola. Teresa Chieppap ha conquistato un meritato terzo posto nella Categoria Femminile M4, con un tempo gara di 01:23:26. Cristina Allegretti ha ottenuto la terza posizione nella Categoria M2, chiudendo la sua gara in 01:21:48.Oltre ai podi, sono da sottolineare le ottime performance che hanno consolidato il valore della squadra. Giuseppe Leo ha sfiorato il podio con un eccellente quarto posto nella Categoria M7, registrando un tempo di 1:28:07, e Massimo Bellifemmine , anche lui ha sfiorato il podio aggiudicandosi un quarto posto nella Categoria M6, registrando un tempo di 1:28:01.Nella classifica assoluta, gli atleti Assi Trani hanno fatto registrare tempi di società di altissimo livello. Il miglior tempo della squadra è stato quello di Giuseppe Livieri (Categoria M3) che ha tagliato il traguardo in 1:05:53. A seguire, un'altra prova di forza è stata fornita da Antonio Paolillo con 1:08:29, e dai compagni di squadra Maurizio Corrieri che ha concluso in 1:09:13, Nicola Mastrapasqua che ha concluso in 1:09:51, Antonio Micucci che ha concluso in 1:19:04 e Ribatti Antonio che ha concluso in 1:19:15."Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri atleti al 'Duathlon dei Leoni'," ha commentato Giampiero Angelilli , dirigente ASD Tommaso Assi, nonché consigliere regionale FITRI e responsabile per l'organizzazione del calendario delle gare in Puglia nel 2025. "Questi piazzamenti, dai podi alle ottime performance in classifica assoluta, testimoniano l'impegno costante e la passione che anima la nostra Associazione. Altamura è stata una degna chiusura di un importante circuito e una grande vetrina per il triathlon pugliese."L'ASD Tommaso Assi si prepara ora ai prossimi impegni agonistici, forte dei successi raggiunti in questa stagione.