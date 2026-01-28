Atletica, la
Atletica, la "Tommaso Assi" incanta anche ad Ancona: pioggia di record e vittorie per il vivaio tranese

Trani - mercoledì 28 gennaio 2026
Non si ferma la corsa, è proprio il caso di dirlo, della Tommaso Assi. Dopo lo storico titolo regionale a squadre ragazze conquistato nel 2025, la sezione giovanile del sodalizio tranese continua a mietere successi, confermandosi una delle realtà più floride e competitive del panorama atletico non solo pugliese, ma nazionale.

L'ultima conferma arriva dalle Marche, alla prima uscita importante della stagione nel prestigioso meeting giovanile nazionale indoor al Palaindoor di Ancona. Una vetrina d'eccellenza dove gli atleti tranesi non hanno tremato, portando a casa prestazioni di assoluto rilievo. Subito in evidenza la giovanissima Ilenia Sansaro: al debutto nella nuova e difficile categoria cadette, la sprinter ha sfoderato una prestazione di carattere, piazzandosi quarta su ben 144 atlete ai blocchi di partenza nella gara dei 60 metri, fermando il cronometro sull'ottimo tempo di 8"20. Ma le soddisfazioni non finiscono qui. Margherita Zucaro ha dominato la scena, vincendo con autorità la gara dei 60 metri ostacoli con il tempo di 9"67, confermando talento e tecnica. Brillante anche la prova di Samantha Catanzaro, settima nei 1000 metri con un solido 3'26". Applausi a scena aperta anche per il settore maschile: Luca Gianfelici, Antonio Biancolillo e Giacomo Bassi hanno onorato la maglia siglando i propri primati personali sui 1000 e sui 60 metri.

Lo Sport come scuola di vita: la visione del Presidente Giovanni Assi
Questi numeri, tuttavia, raccontano solo una parte della storia. Dietro i cronometri e le medaglie c'è il lavoro quotidiano di una società, la Tommaso Assi, che da anni interpreta l'atletica leggera non solo come competizione, ma come straordinaria agenzia educativa. Un progetto lungimirante sostenuto con forza e passione dal Presidente, Dott. Giovanni Assi. Sotto la sua guida, l'associazione ha consolidato il proprio ruolo di punto di riferimento sociale per il territorio, valorizzando lo sport come strumento indispensabile per la formazione del carattere dei giovani. "Vedere questi ragazzi migliorarsi, crescere come persone è la vittoria più grande per noi della Tommaso Assi, prima ancora del podio", è la filosofia che permea la presidenza Assi. Il Dott. Giovanni Assi, infatti, ha sempre investito risorse ed energie per garantire ai ragazzi un ambiente sano, dove la cultura della fatica, il rispetto delle regole e la lealtà sportiva vengono prima del risultato agonistico.

Le performance di Ancona sono dunque il frutto maturo di questo approccio: la Tommaso Assi non "allena" semplicemente atleti, ma forma i cittadini di domani, insegnando loro che, in pista come nella vita, ogni ostacolo superato e ogni secondo limato sono passi fondamentali verso la propria crescita personale.
