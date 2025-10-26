Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali. <span>Foto Credits</span>
Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali. Foto Credits
Associazioni

Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali

Dominato il Campionato di Società a Molfetta: con 6.723 punti staccano Foggia e Bari

Trani - domenica 26 ottobre 2025 9.25
Trionfo per l'atletica giovanile tranese. Le ragazze dell'Assi Trani hanno conquistato ieri, 25 ottobre, il titolo di Campionesse Regionali 2025 nel Campionato di Società (CDS) Ragazze, svoltosi allo Stadio Cozzoli di Molfetta. Una vittoria netta, costruita gara dopo gara con grinta e talento. Le giovani atlete tranesi hanno letteralmente dominato la competizione, accumulando 6.723 punti e sbaragliando la concorrenza di altre 50 società pugliesi.

La prestazione corale ha creato un solco significativo con le inseguitrici: al secondo posto si è classificata l'ASD US Foggia (6.552 punti) e al terzo il CUS Bari (6.182 punti). Questo straordinario successo, ottenuto in una cornice di pubblico entusiasta, è il frutto del grande impegno delle atlete e della guida esperta dei tecnici Gaetano Partipilo e Antonio Ferraro. Un risultato che premia il valore del vivaio dell'Assi Trani e porta in alto il nome della città.
  • Atletica Tommaso Assi
Altri contenuti a tema
Trani corre per l’Italia: emozioni, divise e comunità alla XV Tranincorsa Half Marathon Attualità Trani corre per l’Italia: emozioni, divise e comunità alla XV Tranincorsa Half Marathon Una giornata storica per lo sport pugliese: debutta il Campionato Italiano Interforze di Mezza maratona, egregiamente organizzato dalla ASD Tommaso Assi, tra agonismo, solidarietà e bellezza
Trani corre verso la storia: presentata la XV Tranincorsa Half Marathon Trani corre verso la storia: presentata la XV Tranincorsa Half Marathon Sport, inclusione e orgoglio nazionale dopo la conferenza stampa arriva il giorno della Half Marathon e del Campionato Italiano Interforze
Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze" Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze" Il 12 ottobre si corre la 15ª edizione ed il vice presidente della "T.Assi" svela i segreti della macchina organizzativa
Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni Attualità Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni Prestazioni di grinta e orgoglio sul prestigioso circuito della World Cup. I nostri atleti tranesi protagonisti
Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025" IX Trofeo Franco Assi Eventi e cultura Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025" IX Trofeo Franco Assi Trani si prepara a diventare capitale della corsa. La quindicesima Tranincorsa 2025 è pronta a scrivere una nuova pagina di sport, passione e attenzione al sociale
Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua Attualità Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua Gli atleti della "T. Assi Triathlon Team" sono stati selezionati per rappresentare la Puglia alla prima Coppa delle Regioni Age Group il 4 ottobre, nella Capitale
Da Trani a Faenza: Alicino, Di Nardo e Palmieri protagonisti nella 50ª leggendaria "100 Km del Passatore" Attualità Da Trani a Faenza: Alicino, Di Nardo e Palmieri protagonisti nella 50ª leggendaria "100 Km del Passatore" I maratoneti tranesi dell' "Atletica Tommaso Assi" hanno onorato la storica gara, affrontando la celebre distanza da Firenze a Faenza.
Trani Triathlon Olimpico Gara Gold & Aquathlon 2025 unica tappa del sud Italia del circuito nazionale Attualità Trani Triathlon Olimpico Gara Gold & Aquathlon 2025 unica tappa del sud Italia del circuito nazionale Un vero e proprio evento spettacolare per la città di Trani tra sport, agonismo e prevenzione.
XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia " a Trani
26 ottobre 2025 XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia" a Trani
"End Polio Now ": oggi il Rotary Trani scende in piazza per la battaglia finale
26 ottobre 2025 "End Polio Now": oggi il Rotary Trani scende in piazza per la battaglia finale
Un'esplosione di fusa e coccole: la video intervista a Rosaria Lopopolo, la "fatina " dei gatti a Trani
26 ottobre 2025 Un'esplosione di fusa e coccole: la video intervista a Rosaria Lopopolo, la "fatina" dei gatti a Trani
"Stai Serena! " a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico
26 ottobre 2025 "Stai Serena!" a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico
A "Tu si que vales " Mimmo Nuzzolese da Trani conquista e diverte da "ballerino trasformista "
25 ottobre 2025 A "Tu si que vales" Mimmo Nuzzolese da Trani conquista e diverte da "ballerino trasformista"
Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica
25 ottobre 2025 Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica
La consigliera Irene Cornacchia lascia il Partito Democratico: "Ora sono indipendente "
25 ottobre 2025 La consigliera Irene Cornacchia lascia il Partito Democratico: "Ora sono indipendente"
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
25 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono
25 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono
Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto»
25 ottobre 2025 Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto»
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.