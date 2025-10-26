Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali

Trionfo per l'atletica giovanile tranese. Le ragazze dell'Assi Trani hanno conquistato ieri, 25 ottobre, il titolo di Campionesse Regionali 2025 nel Campionato di Società (CDS) Ragazze, svoltosi allo Stadio Cozzoli di Molfetta. Una vittoria netta, costruita gara dopo gara con grinta e talento. Le giovani atlete tranesi hanno letteralmente dominato la competizione, accumulando 6.723 punti e sbaragliando la concorrenza di altre 50 società pugliesi.La prestazione corale ha creato un solco significativo con le inseguitrici: al secondo posto si è classificata l'ASD US Foggia (6.552 punti) e al terzo il CUS Bari (6.182 punti). Questo straordinario successo, ottenuto in una cornice di pubblico entusiasta, è il frutto del grande impegno delle atlete e della guida esperta dei tecnici. Un risultato che premia il valore del vivaio dell'Assi Trani e porta in alto il nome della città.