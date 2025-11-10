Silvia Baldassarre e Gigi Riserbato - Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Silvia Baldassarre e Gigi Riserbato - Trani. Foto Tonino Lacalamita
Associazioni

L'Anima di Trani sulle strade di New York: la poesia lunga 42 chilometri

Il trionfo di Silvia Baldassarre e Gigi Riserbato: quando la perseveranza e la passione trasformano un sogno in una maratona indimenticabile

Trani - lunedì 10 novembre 2025 15.26
C'è un'impresa che va oltre il cronometro, un racconto tessuto di sudore, volontà e un'irrefrenabile voglia di sognare. Quella storia è stata scritta a New York, sulle strade della maratona più iconica del mondo, da due atleti amatoriali che hanno portato l'anima di Trani oltreoceano: Silvia Baldassarre e Luigi Riserbato (Gigi), fieri rappresentanti dell'ASD Atletica Tommaso Assi. Ancora una volta, il nome di questa prestigiosa associazione sportiva e quello di Trani hanno risuonato su un palcoscenico globale, dimostrando che la passione, se nutrita con costanza, non conosce confini: la città non può che esserne fiera.

Quella di Silvia e Gigi non è stata solo una corsa, ma il compimento di un lungo cammino fatto di levatacce, sacrifici e la tenace perseveranza tipica di chi crede che i traguardi più alti non siano riservati solo agli eletti, ma a chiunque abbia il coraggio di persistere. La loro partecipazione alla Maratona di New York 2025 è il frutto di una costanza invidiabile negli allenamenti, un quotidiano patto stretto con la fatica. Silvia e Luigi hanno attraversato i celebri cinque boroughs, toccando l'apice di un sogno desiderato da ogni podista. La loro partecipazione è la prova che la determinazione è la vera forza motrice, capace di superare ogni dislivello e ogni chilometro incerto: "Dico ai fratelli ed alle sorelle della Tommaso Assi - ha sottolineato Silvia Baldassarre - che tutti ce la possono fare, basta volerlo".

Il Tempo è Soggettivo, l'Emozione Collettiva
I tempi registrati sono di grande soddisfazione, testimonianza dell'invidiabile forza e resistenza dei due atleti tranesi: Silvia Baldassarre ha tagliato il traguardo in 4 ore, 44 minuti e 50 secondi, seguita da Luigi Riserbato in 4 ore, 28 minuti e 28 secondi, ma quest'ultimo ha detto che: "I tempi per noi sono relativi, durante la maratona mi sono trovato spesso a correre con il freno a mano tanta era la bellezza dei luoghi che attraversavamo e l'entusiasmo - da detto Gigi - della meravigliosa cornice di pubblico che era per strada". Non è quindi la cifra sul cronometro a rendere epica la maratona, ma la partecipazione all'emozione collettiva, la bandiera tranese sventolata nella capitale mondiale dello sport: "Mi sono commosso - ha dichiarato Riserbato - al pensiero di mio nonno emigrato in America e che tornato in Italia tutti chiamavano Joe Riserbato".

Un esempio per tutta la città
L'impresa di Silvia e Gigi si erge a esempio lirico per chiunque creda di non poter raggiungere traguardi ritenuti irraggiungibili. Loro ci insegnano che il corpo è un limite superabile, "nulla è impossibile" ha detto Silvia, e che la vera distanza da battere è quella che separa il desiderio dalla sua realizzazione, ambedue hanno ancora sogni di correre ancora su altre prestigiose strade, Silvia pensa alla Maratona di Boston, mentre Gigi ha in testa di partecipare, dopo New York ad almeno una delle altre World Marathon Major (Tokyo, Boston, Londra, Berlino o Chicago).

I chilometri percorsi a New York da Silvia e Gigi sono la metafora perfetta: se si è disposti a fare un passo dopo l'altro, con immutata passione e perseveranza nel cuore, non esiste traguardo che non possa essere conquistato. A loro i complimenti vivissimi per aver onorato la città trasformando la corsa in una poesia di movimento e volontà.
  • Atletica Tommaso Assi
Altri contenuti a tema
Il Trionfo della volontà, Ignazio Palmieri (ASD Tommaso Assi) vince la 50 km delle Alpi Il Trionfo della volontà, Ignazio Palmieri (ASD Tommaso Assi) vince la 50 km delle Alpi L'Ingegnere 'Over 70' primo nella sua categoria nella prestigiosa ultramaratona: "Non corro contro gli altri, ma contro me stesso"
1 ASD Atletica Tommaso Assi Trani conquista New York: l'Impresa trionfale di Silvia Baldassarre e Luigi Riserbato ASD Atletica Tommaso Assi Trani conquista New York: l'Impresa trionfale di Silvia Baldassarre e Luigi Riserbato I due atleti tranesi completano la maratona più iconica del mondo. L'associazione celebra il successo e l'emozione del traguardo
L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni" Attualità L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni" Podi e grandi prestazioni nella V edizione ad Altamura
Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali Dominato il Campionato di Società a Molfetta: con 6.723 punti staccano Foggia e Bari
Trani corre per l’Italia: emozioni, divise e comunità alla XV Tranincorsa Half Marathon Attualità Trani corre per l’Italia: emozioni, divise e comunità alla XV Tranincorsa Half Marathon Una giornata storica per lo sport pugliese: debutta il Campionato Italiano Interforze di Mezza maratona, egregiamente organizzato dalla ASD Tommaso Assi, tra agonismo, solidarietà e bellezza
Trani corre verso la storia: presentata la XV Tranincorsa Half Marathon Trani corre verso la storia: presentata la XV Tranincorsa Half Marathon Sport, inclusione e orgoglio nazionale dopo la conferenza stampa arriva il giorno della Half Marathon e del Campionato Italiano Interforze
Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze" Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze" Il 12 ottobre si corre la 15ª edizione ed il vice presidente della "T.Assi" svela i segreti della macchina organizzativa
Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni Attualità Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni Prestazioni di grinta e orgoglio sul prestigioso circuito della World Cup. I nostri atleti tranesi protagonisti
L’Albero del Sorriso dona seggioloni pediatrici all’ospedale di Barletta
10 novembre 2025 L’Albero del Sorriso dona seggioloni pediatrici all’ospedale di Barletta
Un Natale da favola: l’evento di Prisma Store che sabato ha fatto sognare grandi e piccini
10 novembre 2025 Un Natale da favola: l’evento di Prisma Store che sabato ha fatto sognare grandi e piccini
Regionali 2025, settimana ricca di incontri al comitato di Debora Ciliento
10 novembre 2025 Regionali 2025, settimana ricca di incontri al comitato di Debora Ciliento
Sempre più Trani, Moscelli: «Secondo tempo migliore della stagione, ci godiamo la vittoria»
10 novembre 2025 Sempre più Trani, Moscelli: «Secondo tempo migliore della stagione, ci godiamo la vittoria»
La Trani in emergenza: cittadini bloccati in ascensore e gravi disagi per l'assenza della fogna bianca in Via Mascagni.
10 novembre 2025 La Trani in emergenza: cittadini bloccati in ascensore e gravi disagi per l'assenza della fogna bianca in Via Mascagni.
ContestoLab inaugura la prima “Sala Amica” per persone con disabilità
10 novembre 2025 ContestoLab inaugura la prima “Sala Amica” per persone con disabilità
Assistenza Specialistica Scolastica: scatta l'accelerazione a Trani
10 novembre 2025 Assistenza Specialistica Scolastica: scatta l'accelerazione a Trani
Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie di Trani
9 novembre 2025 Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie di Trani
Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie
9 novembre 2025 Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie
Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia
9 novembre 2025 Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.