ASD Atletica Tommaso Assi Trani conquista New York: l'Impresa trionfale di Silvia Baldassarre e Luigi Riserbato

Ancora una volta, il nome di Trani e dell'ASD Atletica Tommaso Assi risuonano sul palcoscenico mondiale dell'atletica. L'associazione ha schierato due atleti rappresentanti nella Maratona di New York 2025, universalmente riconosciuta come la più bella e importante di tutti i tempi. I protagonisti di questa "meravigliosa impresa" sono stati, che hanno percorso i 42,195 km della celebre corsa attraverso i cinque boroughs in uno degli scenari più desiderati e entusiasmanti dai podisti di tutto il mondo.Silvia e Luigi hanno dimostrato una "invidiabile forza e resistenza," completando la distanza della maratona con tempi più che soddisfacenti per la categoria e l'impegno. I tempi registrati dai due atleti tranesi sono stati:Tuttavia, come sottolineato dall'ASD Atletica Tommaso Assi, la vera "conquista più grande resta raggiungere il traguardo immersi in un bagno di gente e di allegria." È la partecipazione all'emozione collettiva, più che il cronometro, a rendere epica questa esperienza. L'associazione ha espresso grande soddisfazione per la performance dei due atleti che, portando la bandiera tranese in una delle capitali mondiali dello sport, hanno saputo incarnare lo spirito di dedizione e passione che animaA Silvia e Luigi complimenti vivissimi per aver realizzato un sogno sportivo di portata internazionale.