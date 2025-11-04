Associazioni
ASD Atletica Tommaso Assi Trani conquista New York: l'Impresa trionfale di Silvia Baldassarre e Luigi Riserbato
I due atleti tranesi completano la maratona più iconica del mondo. L'associazione celebra il successo e l'emozione del traguardo
Trani - martedì 4 novembre 2025
Ancora una volta, il nome di Trani e dell'ASD Atletica Tommaso Assi risuonano sul palcoscenico mondiale dell'atletica. L'associazione ha schierato due atleti rappresentanti nella Maratona di New York 2025, universalmente riconosciuta come la più bella e importante di tutti i tempi. I protagonisti di questa "meravigliosa impresa" sono stati Silvia Baldassarre e Luigi Riserbato (Gigi), che hanno percorso i 42,195 km della celebre corsa attraverso i cinque boroughs in uno degli scenari più desiderati e entusiasmanti dai podisti di tutto il mondo.
Silvia e Luigi hanno dimostrato una "invidiabile forza e resistenza," completando la distanza della maratona con tempi più che soddisfacenti per la categoria e l'impegno. I tempi registrati dai due atleti tranesi sono stati:
- Silvia Baldassarre: 4 ore, 44 minuti e 50 secondi.
- Luigi Riserbato (Gigi): 4 ore, 28 minuti e 28 secondi.