Associazioni
Il Trionfo della volontà, Ignazio Palmieri (ASD Tommaso Assi) vince la 50 km delle Alpi
L'Ingegnere 'Over 70' primo nella sua categoria nella prestigiosa ultramaratona: "Non corro contro gli altri, ma contro me stesso"
Trani - sabato 8 novembre 2025 10.56
L'intervista in esclusiva ad Ignazio Palmieri, ingegnere di professione: ha 72 anni ed è un uomo dalla sorprendente energia e determinazione. Da tempo membro dell'associazione sportiva Asd Atletica Tommaso Assi di Trani, rappresenta un esempio di costanza e passione per la corsa. È stato l'unico atleta tranese a partecipare, il 18 ottobre, alla 50 km delle Alpi, la prestigiosa gara organizzata dall'ASD Club Super Marathon Italia, con partenza da Torino e arrivo in Valle d'Aosta, conquistando il primo posto nella sua categoria.
E dunque un grande in bocca ad Ignazio Palmieri, l'ingegnere con la corsa nel cuore!
- Come è nata la passione per la corsa?
- La sua ultima sfida è stata la 50 km delle Alpi. Come ha vissuto questa esperienza?
- Cosa ha provato nel momento di vittoria?
- Che tipo di allenamento o strategia segue per gestire la fatica e i tempi di percorrenza?
- Quali sono state le tappe più importanti della sua carriera sportiva fino ad oggi?
- Pensa di partecipare ad altre gare?
E dunque un grande in bocca ad Ignazio Palmieri, l'ingegnere con la corsa nel cuore!