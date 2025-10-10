Associazioni
Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze"
Il 12 ottobre si corre la 15ª edizione ed il vice presidente della "T.Assi" svela i segreti della macchina organizzativa
Trani - venerdì 10 ottobre 2025 7.49
Trani si prepara a vivere un weekend memorabile all'insegna dello sport, della solidarietà e dell'orgoglio nazionale. Sta per scattare la 15ª edizione della Tranincorsa Half Marathon, l'attesa mezza maratona organizzata con passione dall'Atletica "Tommaso Assi". L'edizione di quest'anno segna un traguardo storico: per la prima volta in Puglia, la gara ospiterà il Campionato Italiano Interforze, vedendo sfidarsi sulle strade di Trani i migliori atleti delle Forze Armate e di Polizia. Con quasi 1.500 iscritti, un parterre di atleti d'elite e un forte impegno nel sociale, grazie alla consolidata collaborazione con LILT e alla nuova partnership con la Lega del Filo d'Oro, la manifestazione si conferma un evento di punta, capace di unire l'agonismo di altissimo livello a un potente messaggio di inclusione e comunità.
Prima della conferenza stampa ufficiale di presentazione della gara che si terrà domani , ne abbiamo parlato, in anteprima con Claudio Mannatrizio, vice Presidente della "Atletica Tommaso Assi", che sovraintende direttamente, con lucida passione, l'organizzazione dell'evento dal 2011 coordinando un nutrito team di volontari.
Organizzare un evento che porterà a Trani quasi 1.500 atleti richiede uno sforzo enorme. La difficoltà più grande, spiega Claudio Mannatrizio, resta sempre la stessa: "La copertura del percorso e dei suoi 120 incroci". Un'impresa possibile solo grazie a una solida rete di collaborazione. "Ringrazio di cuore tutte le associazioni di volontariato che ogni anno rispondono presente, e naturalmente la Polizia Locale, che è sempre al nostro fianco". L'esperienza ha anche permesso di risolvere criticità storiche, come il parcheggio per gli atleti: "Quest'anno si parcheggia nel piazzale, su via Malcangi, spazio che di solito è destinato alle giostre. Da quando abbiamo trasferito la gara in Piazza Marinai d'Italia, il riscontro è stato positivissimo".
La grande novità di quest'anno è un traguardo che riempie d'orgoglio l'intera associazione: "Ci è stato assegnato il Campionato Italiano Interforze. Avremo tutti gli stand delle Forze Armate e di Polizia in Piazza Marinai d'Italia". Un evento che alza il prestigio della gara e attira atleti di altissimo livello. Ma la Tranincorsa non è solo agonismo. "La Tommaso Assi è sempre stata attenta al sociale", sottolinea il vice presidente, ricordando la presenza di stand come quello della Lega del Filo d'Oro e la LILT. L'impegno si estende anche al futuro dello sport, con la Junior Trani Race del sabato pomeriggio: "La organizziamo per attirare i ragazzi alla pratica dello sport e perché no, cercare qualche talento."
Infine, un appello accorato alla città: "Chiediamo la collaborazione della cittadinanza dalle ore 9 alle 12 di domenica. Ci saranno sicuramente dei disagi perché parte della città sarà chiusa, ma negli ultimi anni Trani sta rispondendo in modo sempre più positivo. Questa è una grande festa per tutti".
