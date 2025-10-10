Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze"

Social Video 3 minuti Tranincorsa: intervista a Claudio Mannatrizio V.Presidente "T.Assi" Tonino Lacalamita

Trani si prepara a vivere un weekend memorabile all'insegna dello sport, della solidarietà e dell'orgoglio nazionale. Sta per scattare lal'attesa mezza maratona organizzata con passione dallL'edizione di quest'anno segna un traguardo storico: per la prima volta in Puglia, la gara ospiterà il Campionato Italiano Interforze, vedendo sfidarsi sulle strade di Trani i migliori atleti delle Forze Armate e di Polizia. Con quasi, un parterre di atleti d'elite e un forte impegno nel sociale, grazie alla consolidata collaborazione con LILT e alla nuova partnership con la Lega del Filo d'Oro, la manifestazione si conferma un evento di punta, capace di unire l'agonismo di altissimo livello a un potente messaggio di inclusione e comunità.Prima della conferenza stampa ufficiale di presentazione della gara che si terrà domani , ne abbiamo parlato, in anteprima con, vice Presidente della", che sovraintende direttamente, con lucida passione, l'organizzazione dell'evento dal 2011 coordinando un nutrito team di volontari.Organizzare un evento che porterà a Trani quasi 1.500 atleti richiede uno sforzo enorme. La difficoltà più grande, spiega, resta sempre la stessa: "La copertura del percorso e dei suoi 120 incroci". Un'impresa possibile solo grazie a una solida rete di collaborazione. "Ringrazio di cuore tutte le associazioni di volontariato che ogni anno rispondono presente, e naturalmente la Polizia Locale, che è sempre al nostro fianco". L'esperienza ha anche permesso di risolvere criticità storiche, come il parcheggio per gli atleti: "Quest'anno si parcheggia nel piazzale, su via Malcangi, spazio che di solito è destinato alle giostre. Da quando abbiamo trasferito la gara in Piazza Marinai d'Italia, il riscontro è stato positivissimo".La grande novità di quest'anno è un traguardo che riempie d'orgoglio l'intera associazione: "Ci è stato assegnato il Campionato Italiano Interforze. Avremo tutti gli stand delle Forze Armate e di Polizia in Piazza Marinai d'Italia". Un evento che alza il prestigio della gara e attira atleti di altissimo livello. Ma lanon è solo agonismo. "La Tommaso Assi è sempre stata attenta al sociale", sottolinea il vice presidente, ricordando la presenza di stand come quello della Lega del Filo d'Oro e la LILT. L'impegno si estende anche al futuro dello sport, con laRace del sabato pomeriggio: "La organizziamo per attirare i ragazzi alla pratica dello sport e perché no, cercare qualche talento."Infine, un appello accorato alla città: "Chiediamo la collaborazione della cittadinanza dalle ore 9 alle 12 di domenica. Ci saranno sicuramente dei disagi perché parte della città sarà chiusa, ma negli ultimi anni Trani sta rispondendo in modo sempre più positivo. Questa è una grande festa per tutti".