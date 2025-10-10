Claudio Mannatrizio - Vice Presidente Foto Tonino Lacalamita" />
Claudio Mannatrizio - Vice Presidente "Atletica T. Assi" Trani. Foto Tonino Lacalamita
Associazioni

Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze"

Il 12 ottobre si corre la 15ª edizione ed il vice presidente della "T.Assi" svela i segreti della macchina organizzativa

Trani - venerdì 10 ottobre 2025 7.49
Trani si prepara a vivere un weekend memorabile all'insegna dello sport, della solidarietà e dell'orgoglio nazionale. Sta per scattare la 15ª edizione della Tranincorsa Half Marathon, l'attesa mezza maratona organizzata con passione dall'Atletica "Tommaso Assi". L'edizione di quest'anno segna un traguardo storico: per la prima volta in Puglia, la gara ospiterà il Campionato Italiano Interforze, vedendo sfidarsi sulle strade di Trani i migliori atleti delle Forze Armate e di Polizia. Con quasi 1.500 iscritti, un parterre di atleti d'elite e un forte impegno nel sociale, grazie alla consolidata collaborazione con LILT e alla nuova partnership con la Lega del Filo d'Oro, la manifestazione si conferma un evento di punta, capace di unire l'agonismo di altissimo livello a un potente messaggio di inclusione e comunità.

Prima della conferenza stampa ufficiale di presentazione della gara che si terrà domani , ne abbiamo parlato, in anteprima con Claudio Mannatrizio, vice Presidente della "Atletica Tommaso Assi", che sovraintende direttamente, con lucida passione, l'organizzazione dell'evento dal 2011 coordinando un nutrito team di volontari.

Organizzare un evento che porterà a Trani quasi 1.500 atleti richiede uno sforzo enorme. La difficoltà più grande, spiega Claudio Mannatrizio, resta sempre la stessa: "La copertura del percorso e dei suoi 120 incroci". Un'impresa possibile solo grazie a una solida rete di collaborazione. "Ringrazio di cuore tutte le associazioni di volontariato che ogni anno rispondono presente, e naturalmente la Polizia Locale, che è sempre al nostro fianco". L'esperienza ha anche permesso di risolvere criticità storiche, come il parcheggio per gli atleti: "Quest'anno si parcheggia nel piazzale, su via Malcangi, spazio che di solito è destinato alle giostre. Da quando abbiamo trasferito la gara in Piazza Marinai d'Italia, il riscontro è stato positivissimo".

La grande novità di quest'anno è un traguardo che riempie d'orgoglio l'intera associazione: "Ci è stato assegnato il Campionato Italiano Interforze. Avremo tutti gli stand delle Forze Armate e di Polizia in Piazza Marinai d'Italia". Un evento che alza il prestigio della gara e attira atleti di altissimo livello. Ma la Tranincorsa non è solo agonismo. "La Tommaso Assi è sempre stata attenta al sociale", sottolinea il vice presidente, ricordando la presenza di stand come quello della Lega del Filo d'Oro e la LILT. L'impegno si estende anche al futuro dello sport, con la Junior Trani Race del sabato pomeriggio: "La organizziamo per attirare i ragazzi alla pratica dello sport e perché no, cercare qualche talento."

Infine, un appello accorato alla città: "Chiediamo la collaborazione della cittadinanza dalle ore 9 alle 12 di domenica. Ci saranno sicuramente dei disagi perché parte della città sarà chiusa, ma negli ultimi anni Trani sta rispondendo in modo sempre più positivo. Questa è una grande festa per tutti".
  • Atletica Tommaso Assi
Altri contenuti a tema
Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni Attualità Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni Prestazioni di grinta e orgoglio sul prestigioso circuito della World Cup. I nostri atleti tranesi protagonisti
Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025" IX Trofeo Franco Assi Eventi e cultura Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025" IX Trofeo Franco Assi Trani si prepara a diventare capitale della corsa. La quindicesima Tranincorsa 2025 è pronta a scrivere una nuova pagina di sport, passione e attenzione al sociale
Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua Attualità Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua Gli atleti della "T. Assi Triathlon Team" sono stati selezionati per rappresentare la Puglia alla prima Coppa delle Regioni Age Group il 4 ottobre, nella Capitale
Da Trani a Faenza: Alicino, Di Nardo e Palmieri protagonisti nella 50ª leggendaria "100 Km del Passatore" Attualità Da Trani a Faenza: Alicino, Di Nardo e Palmieri protagonisti nella 50ª leggendaria "100 Km del Passatore" I maratoneti tranesi dell' "Atletica Tommaso Assi" hanno onorato la storica gara, affrontando la celebre distanza da Firenze a Faenza.
Trani Triathlon Olimpico Gara Gold & Aquathlon 2025 unica tappa del sud Italia del circuito nazionale Attualità Trani Triathlon Olimpico Gara Gold & Aquathlon 2025 unica tappa del sud Italia del circuito nazionale Un vero e proprio evento spettacolare per la città di Trani tra sport, agonismo e prevenzione.
E' la domenica di Trani Capitale del Triathlon: oltre 350 Atleti per la Gara Gold Speciale E' la domenica di Trani Capitale del Triathlon: oltre 350 Atleti per la Gara Gold "Trani Triathlon Olimpico No draft" accoglie campioni nazionali e promuove la prevenzione oncologica, consolidandosi come appuntamento unico nel Sud Italia
Trani Triathlon: emessa l'ordinanza sulla viabilità per il 24 e 25 maggio Vita di città Trani Triathlon: emessa l'ordinanza sulla viabilità per il 24 e 25 maggio L'ASD "Tommaso Assi" invita i cittadini alla collaborazione e si scusa già per il disagio
Il Triathlon a Trani: un esempio di sport come valore di sviluppo Speciale Il Triathlon a Trani: un esempio di sport come valore di sviluppo Aspettando la VII edizione della "Trani Triathlon Olimpico 2025": le interviste
Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina
10 ottobre 2025 Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina
Un filo d'amore da Trani al Kenya, le detenute ricevono un encomio
10 ottobre 2025 Un filo d'amore da Trani al Kenya, le detenute ricevono un encomio
Asl Bt, "Giornata della Vista " , l'equipe di Trani-Bisceglie in prima linea
10 ottobre 2025 Asl Bt, "Giornata della Vista" , l'equipe di Trani-Bisceglie in prima linea
Contro Tempo, a Trani il museo itinerante dell'associazione Delfino Blu
10 ottobre 2025 Contro Tempo, a Trani il museo itinerante dell'associazione Delfino Blu
Stadio, gradinata ancora in capienza ridotta: il disappunto della Soccer Trani
9 ottobre 2025 Stadio, gradinata ancora in capienza ridotta: il disappunto della Soccer Trani
Assistenza disabili, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi
9 ottobre 2025 Assistenza disabili, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi
Ferrante: «Più ore agli studenti con disabilità grave, finalmente un’assistenza personalizzata e giusta»
9 ottobre 2025 Ferrante: «Più ore agli studenti con disabilità grave, finalmente un’assistenza personalizzata e giusta»
Trani, telecamere contro gli incivili: "La vera rivoluzione è rispettare le regole "
9 ottobre 2025 Trani, telecamere contro gli incivili: "La vera rivoluzione è rispettare le regole"
Giovane in strada a Trani, Amedeo Bottaro attiva l'ultima risorsa: la richiesta di TSO
9 ottobre 2025 Giovane in strada a Trani, Amedeo Bottaro attiva l'ultima risorsa: la richiesta di TSO
Amianto a Trani: nessun rischio ambientale? Le associazioni contestano l’Arpa Puglia
9 ottobre 2025 Amianto a Trani: nessun rischio ambientale? Le associazioni contestano l’Arpa Puglia
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.