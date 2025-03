Atletica, la tranese Cognetti vince i 200 metri nella manifestazione nazionale regionali "Ai confini delle Marche"

La tranese Silvia Cognetti ha vinto la terza serie dei 200 metri nella manifestazione nazionale di atletica leggera per rappresentative regionali "Ai confini delle Marche". Silvia Cognetti, tesserata per l'Elite Academy Bari, ha gareggiato per la rappresentativa pugliese. La velocista tranese si è imposta col tempo di 26"78 che la colloca al primo posto delle graduatorie regionali cadette (nate nel 2010 e 2011) pur non ancora quattordicenne. Inoltre, Silvia, scala le classifiche italiane fino a porsi al quinto posto fra le quattordicenni.