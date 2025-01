Sversamento illecito di materiale edile nell'agro di Trani

Powered by

Sversamento illecito di materiale edile nell'agro tranese, nel territorio di confine tra Trani e Andria (più precisamente nei pressi della Giodicart). È quanto emerge da un sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale di Andria nei giorni scorsi.La segnalazione è partita dal segretario del C.L.A.A. (Comitato Liberi Agricoltori Andriesi), il per. agr. Natale Zagaria, il quale nei giorni scorsi ha ricevuto, da un suo collega agricoltore, una chiamata seguita da messaggi dove il suddetto raccontava la situazione surreale di fronte alla quale era venuto a trovarsi mentre percorreva quel tratto stradale, ossia lo sversamento al centro di una corsia di marcia di materiale edile sicuramente proveniente dalla realizzazione di opere su immobili.Dopo essersi personalmente resosi conto dell'accaduto, Zagaria ha dichiarato: "Quello che succede a volte è davvero surreale e non capiamo ancora che coraggio si possa avere nello sversare quella quantità di materiale su una strada così trafficata, cagionando anche pericoli per gli automobilisti. E' da criminali e questi soggetti vanno puniti severamente", ha concluso Zagaria.