Feci e urine umane in via Cappuccini, disperati i residenti

Una lettrice scrive alla redazione di Traniviva per portare all'attenzione pubblica una situazione al quanto incresciosa che sta accadendo in Via Cappuccini. «Da tempo - racconta - in Via Cappuccini abitano in un box auto due persone (presumo padre e figlio); questo box auto, come penso immaginiate, è privo di servizi igienici. I due una volta a settimana vengono a riversare i loro bisogni nella recinzione messa a protezione del muro pericolante. In taniche di plastica raccolgono la propria urina e in bustoni neri raccolgono le proprie feci. Una volta riversate, vi lascio immaginare la puzza insopportabile e vomitevole che entra nelle nostre case, puzza talmente forte che ci costringe a chiudere le imposte. Abbiamo bisogno di aiuto e di qualcuno che intervenga perchè questa situazione è insostenibile». L'attenta lettrice sottolinea anche la situazione di inciviltà in quella zona, con rifiuti sparsi ovunque spezzando però una lancia a favore di Amiu «che nel momento in cui vengono interpellati, prontamente intervengono nella pulizia della zona al di fuori della recinzione, perchè all'interno non possono accedere».