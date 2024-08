Via Duchessa d’Andria, cumuli di rifiuti ovunque

Cumuli di rifiuti e pericolosi pezzi di vetro sparsi che la rendono non facilmente percorribile agli amanti della bicicletta. Si presenta così Via Duchessa d'Andria. "Perché – ha domandato, provocatoriamente, un viandante intervistato - si concentra tutta qui la spazzatura? Probabilmente, perché non ci sono telecamere. Divani, materassi, armadi, scrivanie…eppure c'è un numero verde 'ad hoc' messo a disposizione da AMIU per il conferimento di questi rifiuti. Si prende appuntamento per telefono e gli operatori ecologici vengono, tempestivamente, fin sotto casa per ritirarli. Questo fenomeno - ha spiegato sempre il viandante – si verifica anche in Via Barletta, alle spalle del cimitero. Racconto un episodio, in particolare, che ha tratti quasi tragicomici. Un amico ambientalista mi riferì un giorno che, durante un sopralluogo con la sua associazione, trovarono così tante piastrelle che, da buon ambientalista, in ottica di economica circolare decise di recuperarle ed ha allestito il bagno di casa".Inciviltà, sì, ma anche un fenomeno delinquenziale dilagante quello di alcuni privati che decidono, evidentemente, di smaltire, illegalmente, determinate tipologie di rifiuti nelle campagne tranesi invece che presso le strutture funzionali apposite. Inciviltà e delinquenza, dunque. Il connubio perfetto per svuotare di ogni significato nobiliare l'intitolazione della storica Via Duchessa d'Andria.