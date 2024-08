Trani, centro storico e "spazzatura" all'aria

Spazzatura gettata all'aria (senza un minimo di ritegno), si può descrivere così la condizione di Via Nicola Vischi, vicolo del centro storico di Trani, ove questa mattina sono state scattate delle foto che ritraggono il vicolo in buona parte "conquistato dalla sporcizia".È, purtroppo, già capitato di imbattersi in sacchi e sacchetti di spazzatura gettati qua e là per le aree del centro storico, una situazione che, come ľodore che la spazzatura crea, sta diventando parecchio stantia."Ormai non ci stupiamo più di nulla, abbiamo trovato anche della pasta abbandonata in un aiuola in piazza Mazzini una volta", commenta tristemente una cittadina.In casi come questo, ovvero dove ľinciviltà domina incontrastata, gli appelli al buon senso paiono quasi inutili. Sacchi abbandonati in quel barbaro modo, con il pattume che è più fuori che dentro, non possono essere commenti più di tanto.Ancora una volta vediamo come ľinciviltà, parte di quel binomio "istituzione-cittadino", si distacchi completamente da questa combinazione, facendola da padrone e creando non pochi disagi.