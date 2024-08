Notte di San Lorenzo, la mattina dopo: cumuli di rifiuti alla spiaggia Matinelle

Archiviata la notte di San Lorenzo sulle spiagge rimangono i segni della serata trascorsa in riva al mare: tra una stella e un'altra in molti ne hanno approfittato per banchettare con cibo e bevande di ogni tipo. Risultato? Come quello di questa mattina alle ore 8.30 sulla spiaggia Matinelle dove diversi bagnanti hanno trovato cumuli di rifiuti di ogni tipo abbandonati proprio prima della discesa di accesso alla spiaggia. Lungi da noi puntare il dito contro la municipalizzata tranese che si impegna costantemente per tenere pulita e decorosa la città però è pur vero che non è un bel biglietto da visita trovarsi di fronte a tale scempio per chi decide di trascorrere una domenica in riva al mare su quel tratto di costa. Se una maggiore puntualità nel servizio di raccolta è auspicabile, tuttavia ai visitatori (anche forestieri) si chiede una maggiore collaborazione nel tenere pulite le spiagge.