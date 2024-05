Caos biglietti Stp, Tandoi replica: «Ben due biglietterie nei pressi della Stazione»

«Oggi il "biglietto di carta" è diventato quasi un cimelio da collezione infatti le aziende di trasporto di tutta Italia – e non solo – hanno iniziato a sviluppare app sulle quali acquistare e caricare i propri titoli di viaggio, oltre che accettare ulteriori modalità di pagamento rispetto al biglietto acquistato a terra o a bordo.La STP Spa offre ai propri clienti tutte le soluzioni per usufruire legittimamente del servizio di trasporto, assicurando l'acquisto non solo mediante applicativo per smartphone "DropTicket" oppure, accedendo al portale predisposto sul sito web www.cotrap.it o tramite APP Cotrap, ma garantendo la presenza di biglietterie convenzionate per il tradizionale ticket cartaceo e, in caso di necessità, di poter acquisire il biglietto a bordo sia pure a tariffa maggiorata per andare incontro alle esigenze di tutti gli utenti. Testimonianza ne sono i 10 punti vendita presenti sul territorio di Trani, dove gravitano numerose linee e, quindi, numerose tratte.Punti vendita selezionati attraverso una scelta attenta e accurata. Sarebbe auspicabile un processo di bigliettazione solo on line poichè taglierebbe i costi di gestione, eliminerebbe gli sprechi e le spese legate ai controlli necessari per evitare il malfunzionamento e i danni alle emettitrici da parte dei soliti ed immancabili "furbetti", ma ciononostante la società continua ad agevolare quei clienti che ancora utilizzano il biglietto cartaceo. In riferimento a quanto apparso a firma anonima su qualche organo di stampa circa l'impossibilità di acquistare il biglietto cartaceo nei pressi della stazione ferroviaria, la Società precisa che nei pressi della stessa ci sono ben due biglietterie nel raggio di 100 mt.Inoltre effettua servizio dal lunedì al sabato e non effettua servizio la domenica e i giorni festivi, escluse le corse espressamente indicate negli orari. Tanto si doveva per correggere informazioni errate fornite agli utenti e ai cittadini»: lo afferma in una nota Francesco Tandoi, presidente Amet.