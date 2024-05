Caivano for Life, flash mob anche a Trani per la cultura della vita

Un flash mob per coinvolgere la popolazione italiana nella formazione sulle manovre di primo soccorso partirà da Caivano, ma coinvolgerà contemporaneamente le principali piazze italiane, promuovendo la formazione e la sensibilizzazione sulla cultura della vita.Organizzato dall'Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà (INMP), Ente pubblico vigilato dal Ministero della salute, in collaborazione con Italian Resuscitation Council, Anpas Puglia e gli Enti di formazione della Bat e la struttura Commissariale di Governo per Caivano, l'evento mira a coinvolgere e sensibilizzare i cittadini nelle manovre salvavita attraverso dimostrazioni pratiche.Il flash mob si terrà il 19 maggio 2024, alle ore 11:30, nelle città di: Caivano, Assisi, Bacoli, Cagliari, Chiaravalle, Chieti, Cosenza, Cuneo, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Jesi, Lampedusa, Lecce, Lucca, Manfredonia, Milano, Napoli, Pisa, Potenza, Pozzuoli-Giugliano, Roma, Rovereto, San Benedetto del Tronto, San Daniele del Friuli, Sciacca, Terni, Torino, Trani, Venezia.Durante il flash mob, i partecipanti saranno coinvolti in un mass training coordinato, con dimostrazioni ed esecuzioni di tecniche di rianimazione cardio-circolatoria che ognuno può compiere, con l'intento di diffondere un messaggio positivo di vita.Fabio Ciciliano, Commissario Straordinario di Governo per Caivano, afferma: "Come medico, ho imparato che il primo soccorso non è solo un insieme di gesti tecnici, ma un atto di umanità e solidarietà. La formazione in questo ambito è la linfa vitale che alimenta la catena di soccorso, trasformando ogni cittadino in un potenziale eroe. Investire nella formazione significa investire nella sicurezza di tutti, ed è un'imperativa necessità per proteggere il bene più prezioso: la vita umana.";"L'iniziativa segna l'avvio di una importante partnership inter istituzionale che lega differenti istituzioni con il generoso mondo delle associazioni di volontariato e degli enti del terzo settore che fanno sistema, per riaffermare che tutti possiamo dare un contributo "vitale" alla crescita della nostra società civile. Tutti possono essere protagonisti nella dimensione dell'altruismo, tutti possono trovare l'identità nell'aprirsi all'altro", così il Direttore Generale dell'INMP, Cristiano Camponi.Per informazioni e dettagli sulla giornata di piazza Quercia, è possibile fare riferimento:Dr. Dargenio Nicola Responsabile CdF Asl Bat - Italian Resuscitation CouncilDr.ssa Panzarino Brigida Referente per la Regione Puglia - Italian Resuscitation CouncilDott. Turturo Orazio CdF GIFESA - Anpas Puglia.