Fiocchetto lilla: l'incanto di piazza Quercia a Trani nella rete delle manifestazioni in tutta Italia

Anche Trani ieri sera ha contribuito a illuminare di lilla tantissime città italiane, in rete con i Servizi Sanitari e con le Associazioni di tutta Italia, perché nessuno venga mai più lasciato solo e senza risposte adeguate di fronte ai problemi dei disturbi alimentari.Con il meraviglioso sfondo del porto, fino oltre le 19 i gazebo sono rimasti accesi in piazza Quercia per celebrare l'undicesima giornata nazionale del fiocchetto lilla, colore simbolo del Codice che prevede che i disturbi del comportamento alimentare siano tempestivamente riconosciuti in ogni pronto soccorso.Notevole la partecipazione di tanti che hanno chiesto e ottenuto informazioni, una brochure informativa e il fiocchetto lilla, realizzato dagli utenti dell'Ambulatorio Asl Bat per i DCA presente a Trani – in partnership con la sede regionale dell'associazione nazionale "Il filo lilla" e con la struttura riabilitativa nutrizionale, accreditata SSN, "Le Ginestre" di Trani .Il problema, esacerbato, quasi esploso con la pandemia soprattutto tra i giovanissimi, è sempre più necessario e urgente vada affrontato ovunque con la giusta consapevolezza e competenza.L'informazione attraverso le associazioni diventa fondamentale in un percorso che in pochi anni ha permesso passi da gigante anche da un punto di vista legislativo, poiché grazie a esse queste patologie stanno uscendo dall'ombra, ricevendo la giusta attenzione pubblica e istituzionale.Nella scorsa legge di bilancio, all'interno dei LEA, è stata individuata la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione istituendo un fondo apposito di 25 milioni di euro per il biennio 2022-2023.