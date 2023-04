Follow me festival, i giovani incontrano le star del web

Scoprire il mondo dei social attraverso gli influencer più in voga del momento, che "dal vivo" racconteranno la loro esperienza in questo settore così diversificato e in continua trasformazione: si chiama "Follow me festival – Comunicare oggi – I giovani incontrano le star del web" l'appuntamento organizzato dall'associazione "La Quercia" in calendario per sabato 29 aprile prossimo in piazza Quercia a Trani.Marco Togni, Vincenzo Schettini, Simone Pedersoli, Frank Gramuglia, Nonna NcettaKaren Jaine, Michele Monopoli Mandrakino, con il loro "precursore" Giovanni Muciaccia, saranno infatti i protagonisti di un evento che già dalla vigilia si preannuncia come unico nel suo genere nel nostro territorio, richiamando già l'interesse di migliaia di giovani che con i loro "like" animano già le pagine di questi influencer. Ma chi sono gli inflencer, cosa trasmettono, e in che modo, con quali finalità? A queste ed altre domande risponderanno gli ospiti nel corso della giornata tranese, in un format che si articola in una serie di talk sul tema della comunicazione, dei social e sulle opportunità che può fornire il web.Il "Follow me Festival" sarà dunque un momento di approfondimento sul tema della comunicazione, ma anche un momento di riflessione culturale, un modo per "scoprire" i social attraverso gli influencer più in voga del momento che ci racconteranno la loro esperienza in questo mondo on line e non soltanto.Il "Follow me festival" è pop. Un luogo fisco di aggregazione che vuole accogliere e dialogare con quante più persone possibili, offrendo occasioni per divertirsi e stare insieme. L'evento aspira a rendere Trani e la Puglia un punto di riferimento nazionale per discutere e comprendere il mondo in cui tutti noi viviamo oggi attraverso la presenza di Influencer e creator, appassionati, curiosi ed esperti del settore, che avranno modo di incontrarsi e confrontarsi, ma anche di divertirsi con l'animazione musicale di RADIO SELENE ed il suo evento di puro intrattenimento. Una giornata in cui si parlerà di inclusività, di benessere psico-fisico, di lotta ai cambiamenti climatici e a ogni forma di odio e discriminazione, di divulgazione in ambito social e molto altro.Per essere aggiornati in tempo reale sul programma e tutte le iniziative della manifestazione vi invitiamo a visitare le pagine social: Instagram, Facebook, TikTok.