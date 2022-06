Sventola il Tricolore dai balconi di Palazzo Quercia: è l'omaggio alla Festa della Repubblica

In mattinata cerimonia in Villa Comunale e poi in Prefettura

Sventola il Tricolore dai balconi di un luminoso Palazzo Quercia affacciato sul porto di Trani: è l'omaggio alla Festa della Repubblica, che nel 76esimo anniversario della proclamazione è stata celebrata questa mattina in Villa Comunale con la tradizionale cerimonia di deposizione di una corona nei pressi del monumento ai Caduti.La cerimonia che ha invece accumunato la provincia di Barletta-Andria-Trani si è svolta in Prefettura, alla presenza dei sindaci del territorio, con le note dell' inno nazionale ed l' esposizione della bandiera tricolore a cura dei Vigili del Fuoco: il prefetto dott. Valiante ha dato lettura del messaggio inviato, per l'occasione, dal Presidente della Repubblica Italiana; poi la consegna di sette Onorificenze al Merito ad altrettanti cittadini del territorio particolarmente distintisi durante l'emergenza pandemica per meriti professionali, culturali e sociali.