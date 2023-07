Shut up and dance, bagno di folla per l'evento in piazza Quercia

I docenti Massimo Tibberio, Ciancy e Morris, giunti al loro 15° anno di attività su territorio tranese, hanno fondato la scuola nel 2012 e da sempre collezionano con i loro allievi, innumerevoli trionfi in competizioni e concorsi a livello Nazionale ed Internazionale. Citiamo solo i più significativi:

• 1° classificati Concorso internazionale "Maratone d'Estate" Paestum 2016 – 2017 categoria Modern con la proposta di lavoro nella famosissima compagnia internazionale della Bejart Ballet di Losanna in Svizzera.

• 1° classificati Concorso Nazionale CSI _ categoria passo a due Modern

• Vincitori Finale Mondiale "Street Fighters World Tour" nel 2016 con alcuni componenti della crew South Klan

• Plurivincitori dal 2016 al 2023 del campionato internazionale MC HIPHOP CONTEST con le crew LittleVIP / United Funk / SouthKlan questi ultimi si aggiudicano il 1° posto ne 2023 portando in scena un lavoro sul Colossal "Harry Potter" che avrete modo di vedere in queste serate.

La scuola con fatica e dedizione ha sfornato talenti che negli anni sono approdati anche in numerose trasmissioni televisive sia Rai che Mediaset, e ora una allieva sta girando un film per Netflix.

Come ogni anno lo spettacolo ha avuto un filo conduttore che ha condotto il pubblico nell'immaginario dei musical e dei film d'animazione, che tanto hanno successo tra grandi e piccini.

Un viaggio nell'Inghilterra e negli Stati Uniti, regalando al pubblico la magia che si vive dai palchi dei teatri di Broadway e del West End, con fiabe, film e cartoni con cui tutti siamo cresciuti, come Peter Pan e Marie Poppins.

Sul palco si sono alternati artisti di tutte le età: dagli allievi di quattro anni della danza propedeutica fino agli oltre quarantenni dell'ambito latino.

Tre le sezioni in cui si è articolato il South Dance Center: l'Urban Movement, curato dai maestri Morris e Ciancy dedicato alle danze urbane come l'hip hop, il voguing, la breakdance e il locking, il Dance Movement, curato dai maestri Massimo Tibberio, Enza Sgroni e Adrina Pisicchio che si occupa delle danza classica, moderna e contemporanea; ed infine il Latin Movement, la casa di tutti i balli latinoamericani, caraibici o africani, come la salsa cubana, la bachata sensual, la kizomba, l'afrobeat e tanto altro.

Un appuntamento oramai fisso dell'estate tranese che si conferma un successo.

Si è svolto sabato e domenica sera, nell'incantevole di piazza Quercia Shut Up and Dance - Volume Sette, lo spettacolo organizzato dalla scuola di danza South Dance Center che si trova in Via De Nittis 1 a Trani.