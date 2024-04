Nino Frassica arriva il 22 luglio a Trani con la Los Plaggers Band show

Lo spettacolo in piazza Duomo alle 21

Powered by

Il 22 luglio a Trani, Piazza Duomo, alle ore 21:00, uno spettacolo che promette allegria divertimento e buona musica con Nino Frassica e i Los Plaggers!Organizzato da GS23 Eventi in collaborazione con Rush Eventi per il festival estivo 2024 Rush Summer Fest, sarà una serata di pura magia musicale e cabaret, dove verranno presentati brani come "Cacao Meravigliao", "Grazie dei Fiori bis" ecc… Sarà un viaggio indimenticabile attraverso la storia della musica italiana, con brani rivisitati e reinventati alla maniera unica di Frassica.