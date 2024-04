Incidente in un distributore di Trani, danneggiato il dehor dell'area ristoro

Sarebbe stato un freno a mano non tirato a causare l'incidente del tutto involontario avvenuto nell'area del distributore di carburante su via Corato. Una distrazione evidentemente che fortunatamente non ha causato danni a persone se non alla struttura esterna dell'area ristoro. Sul posto sono giunti immediatamente una pattuglia dalla vicina caserma di Polizia.