Incidente sulla Trani-Corato: tre vetture coinvolte

Sono due le autovetture finite fuori strada e una terza ribaltata a causa dello scontro avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 12 Trani-Corato. Ancora da chiarire la dinamica che ha causato l'incidente, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi: sono comunque intervenuti i soccorritori del 118 per effettuare medicazioni ai soggetti rimasti coinvolti nell'urto.L'incidente, per pochi metri, si è registrato in territorio di Trani. Sul posto sono intervenuti Polizia locale di Trani, di Corato e Vigili del Fuoco.La strada risulta percorribile, a sensi di marcia alternati, con rallentamenti in entrambi i sensi.