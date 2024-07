Risveglio con brivido in via San Gervasio: trovata una scia di sangue sul marciapiede

Sarebbe stata una discussione tra amici l'innesco dell'incidente avvenuto ieri notte in via San Gervasio. Futili motivi, da quanto emerso, all'origine della lite, degenerata poi in violenza fisica a tal punto da causare la rottura del vetro di un portone: vetro col quale si sarebbe ferito al braccio e l'avambraccio uno dei due. La corsa in ospedale senza chiamare i mezzi del 118 né tantomeno le forze dell'ordine, è avvenuta poi per fermare la copiosa perdita di sangue dalla profonda ferita. Questa mattina i residenti, spaventati per la scia di sangue lasciata sull'asfalto, hanno chiamato gli operatori Amiu per far ripulire il marciapiede.