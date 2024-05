Reflusso gastroesofageo, regole da seguire

Non Fumare

Distribuire l'acqua nella giornata cercando di evitare di bere abbondantemente sui pasti.

Effettuare pasti piccoli e frequenti.

Eliminare o escludere totalmente il caffè ed il tè, preferendo o decaffeinato o caffè d'orzo.

Eliminare bevande alcoliche, succhi di frutta e bevande gassate.

Diminuire l'utilizzo di peperoncino, pepe, paprica, curry, noce moscata e curcuma.

Eliminare carni grasse, formaggi, pomodori crudi, menta, cibi fritti e gli agrumi.

Preferire cereali integrali e pane integrale non eccessivamente abbrustolito.

Utilizzare frutta povera di acido citrico, come per esempio i meloni, le pere, le mele, le banane e i frutti di bosco.

Utilizzare latte parzialmente scremato e scremato.

Utilizzare fonti proteiche magre, preferibilmente pesce, carni bianche e uova.

Masticare lentamente

Effettuare i pasti almeno 90 minuti prima di coricarsi e, una volta a letto cercare di mantenere una posizione sollevata della testa.

Se dopo il pasto si avverte la sintomatologia del reflusso è opportuno rimanere in posizione eretta in modo da ostacolare la risalita del comparto gastrico.

Evitare l'utilizzo di abiti e/o accessori troppo stretti in vita.

Cercare di suddividere i pasti avendo cura di distanziare i macronutrienti tra loro.

Fare attività fisica.

La malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) è causata dalla consiste nella risalita involontaria e frequente dei succhi gastrici acidi nell'esofago, provocando rigurgito acido in bocca ed un intenso bruciore retrosternale.I sintomi più comuni sono legati a tosse dopo i pasti, nausea, dolore restrosternale, alitosi, difficoltà digestive, ma anche erosione dello smalto dentale.In Italia il 20-25% della popolazione presenta reflusso gastroesofageo, per ciò sia in presenza del disturbo, sia per prevenzione è oppurtuno seguire alcune indicazioni: